快十年了，我们终于要等来《GTA 6》：R 星官方首次确认新作开发“进展顺利”

IT之家 2 月 4 日消息，刚刚，Rockstar Games 正式确认下一款侠盗猎车手系列游戏正在开发中。

正如 Rockstar 在博客中所说，新项目“正在进行中”，这不仅仅是开始，这将是 GTA 的第六款主线游戏，但它是否被称为 GTA 6 或其他还有待观察。官方虽然确认了新作的存在，但也只是表示，期待在准备好后尽快分享更多信息。

“随着 GTA 5 史无前例的长寿，我们知道你们中的许多人一直在询问我们关于侠盗猎车手系列的新作的信息。伴随着从我们开始新的项目，我们的目标一定是显着超越我们之前所带来的内容。 我们很高兴地确认，侠盗猎车手系列的下一代产品正在积极而有序地开发中。我们期待在准备好后尽快与各位分享更多信息，因此请继续关注 Rockstar 新闻专线以获取官方详细信息。 我们代表我们整个团队，感谢大家的支持，迫不及待地想和你们一起迈向未来！”

一位分析师此前表示，Take-Two 上个月发布的财务指导可能暗示计划在 2024 年 3 月之前发布《侠盗猎车手 6》 。

虽然 Rockstar 还没有准备好透露 GTA 新作的细节，但该公司表示，这款新作的总体理念是“显著超越”所有前代所取得的成就。

今年 1 月，Rockstar 的母公司透露他们有意以 127 亿美元的价格收购 Zynga。作为公告的一部分，该公司预测其到 2024 年的复合年增长率将达到 14%。

IT之家了解到，最新的《GTA5》发布于 2013 年 9 月 17 日（PlayStation 3 和 Xbox 360）。这是《侠盗猎车手》系列中第十五个作品，也是继 2008 年的《侠盗猎车手 IV》后第一个本传的续作，至今已有 8 年多的时间。

业内人士汤姆亨德森去年 7 月声称，侠盗猎车手 6 将于 2024 年或 2025 年发布，部分原因是 Rockstar 在批评其所谓的紧缩文化后重新关注员工福利。他的说法得到了消息灵通的彭博记者 Jason Schreier 以及 VGC 自己的消息来源的支持。

Rockstar 目前正准备在 3 月 15 日发布 PS5 和 Xbox Series X 版本的侠盗猎车手 V。