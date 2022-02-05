小米 12 mini 手机渲染图曝光：屏幕不到 6 英寸，真小屏旗舰

去年年底，小米推出了小米 12、小米 12 Pro、小米 12X 三款机型，除了超大杯的小米 12 Ultra 外，此前一度热传的小屏旗舰小米 12 mini 也缺席了本次发布会，让不少喜欢小屏手机的网友深感遗憾，而且不知道是不是小米 12X 取代了小米 12 mini。不过现在有最新消息，近日有海外数码博主在社交平台上带来了这款新机的更多细节。

据海外爆料达人最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的小米 12 mini 的机身宽度只有 69.9mm，比 iPhone 13 和小米 6 都还要更窄一些，是一款支持单手握持的名副其实的小尺寸旗舰。除此之外，从同步晒出的渲染图来看，该机的背部设计与小米 12 系列截然不同，后置相机模组没有采用矩阵式设计，看起来更加清爽简洁。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的小米 12 mini 受限于机身尺寸和定位，将采用一块 6 英寸左右的 1080P 屏幕，采用曲面屏设计，无缘最新的 2K+120Hz 高素质屏幕，可能也无法支持 LTPO 自动刷新率调节。除此之外，该机将搭载骁龙 870 次旗舰处理器，配备最高 67W 的有线快充，同时将延续小米 12 标准版的一些方案，因此并不能将其看做是 SE 中端版本。

据悉，该机将在春节后与大家见面，只是目前尚不清楚其是否会登陆国内市场。更多详细信息，我们拭目以待。