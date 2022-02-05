爆料：苹果 2022 春季新品发布会 3 月 8 日举行，将推出 iPhone SE 3 5G 和 iPad Air 5

IT之家 2 月 5 日消息，彭博社记者 Mark Gurman 报道，苹果公司正计划在 3 月份举行的新品活动中推出 iPhone SE 3 5G 和新款 iPad Air 5。具体来说，苹果公司将在 3 月 8 日星期二举行 iPhone SE 新品发布会。

据此前爆料，新款 iPhone SE 3 将类似于 2020 年 iPhone SE 2 版本（基于 iPhone 8），但它将采用更快的 A 系列芯片，可能是 A15，以及 5G 技术。预计它还将包括改进的摄像头。

iPad Air 5 也将采用更新的 A 系列芯片和 5G 网络连接，但预计它不会有重大的设计变化。至少有一款采用苹果设计 Silicon 芯片的新 Mac 可能会在此次活动中推出，之前的传言表明这可能是一款 Mac mini。

苹果 iOS 15.4 可能与 3 月的活动和新设备有关，因此我们可以预期在 3 月上旬看到更新推出。

3 月份的活动预计将是纯数字会议，而不是亲临现场，类似于苹果过去两年的活动。今年夏天苹果将举行 WWDC 2022 全球开发者大会，届时苹果将推出新软件，并在今年晚些时候举行几场主题活动。

正如 Gurman 之前所说，苹果在今年秋天会有一系列的产品更新，包括新的 iPhone，更新的 AirPods Pro，新的 Apple Watch Series 8 和 Apple Watch SE 2，更新的 MacBook Air，新的 iMac，以及 Mac Pro 等。