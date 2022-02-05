Steam Deck 最新上手视频流出，GPU 性能可自定义

IT之家 2 月 5 日消息，昨天，一名B站网友“牛头人萌新”发布了一段 Steam Deck 上手视频，展示了它的系统设置界面。

如上图所示，玩家可以在 Steam 内设置总体的性能水平，还可对 GPU 性能水平进行设置。

此外，玩家还可以进行帧率限制、可变分辨率、动态刷新率、TDP 限制以及 FSR 的设置。日前，PCWorld 报道，搭载 SteamOS 系统的 Steam Deck 将原生支持 AMD FSR 技术，并且适用于所有游戏。

IT之家了解到，这款掌机的相关硬件详情已经公布。Steam Deck 搭载的这款 AMD 处理器代号 Aerith，CPU 为 Zen2 架构的 4 核，2.4 GHz 到 3.5 GHz。GPU 部分，Aerith 集成了 8 CU 的 RDNA2 GPU ，频率 1.0 GHz 到 1.6 GHz，性能为 1.6TFops FP32。整个 Aerith SoC 的 TDP 为 4 到 15W，支持 LPDDR5 内存，容量为 16GB。

日前，Valve 官宣，Steam Deck 游戏掌机定于 2 月 25 日发售。官方将于太平洋时间 2 月 25 日向这款掌机的预订者发送第一批电子邮件，附带下单链接。用户在收到邮件后，将会有 3 天的时间进行购买，先付款先得。