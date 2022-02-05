国家能源集团联合动力发布“风鸿”集控系统，基于开源鸿蒙 OpenHarmony 工业发行版

IT之家 2 月 5 日消息，1 月 30 日，国家能源集团联合动力技术有限公司（简称“联合动力”）发布“风鸿”集控系统和新能源储能产品。

“风鸿”集控系统由联合动力携手集团信息公司共同开发，是基于开源鸿蒙工业操作系统的新能源集控系统，可实现风光储一体化智能集中监控、运营指标分析、大数据故障预警和集中能量调控，打破数据壁垒，助力集团公司新能源板块“一区域一集控”建设，提升风电“一体化运营”管控水平。

新能源储能产品由联合动力与储能行业龙头企业宁德时代开展战略合作，形成自主可控的新能源储能核心技术和产品，并于 1 月 28 日在张家口康保风电场成功并网运行，为 2022 年北京冬奥会和冬残奥会绿色电力安全保驾护航。

联合动力为支撑集团公司新能源板块高质量快速发展，全力加快产品研发迭代速度，优化 3-4 MW 产品线谱系，推出 5-7 MW 产品线新机型，发布 7.X MW-195 海陆两用机型处于行业前列，研发 8-10 MW 机型产品，全面提升产品市场竞争力。

联合动力开展新型电力系统下的风光储一体化技术研究及应用，自主开发了储能 EMS 能量管理系统和 PCS 变流升压舱。首个厂房屋顶“光伏 + 储能”项目和集中式“风电 + 储能”项目分别在宜兴和康保并网投运，实现综合能源 0 到 1 的突破。

联合动力自主研发软硬件国产化 SCADA 系统和能量矩阵系统，具有一键部署、边缘智能等新特性，是多业态、多层级的综合在线监控系统，可高效实现事前、事中、事后的全过程应急监测与管控，着力打造新能源场站信息高度互通、数据高度互享、业态高度互融的新能源数字化智能运维体系。

联合动力携手信息公司开发了基于开源鸿蒙工业发行版操作系统的新能源“风鸿”互联网集控系统。通过采用成熟可靠、高智能化的新能源智慧运营解决方案和开源鸿蒙工业发行版操作系统作为技术底座，支撑集团公司新能源“一区域一集控”建设，实现“无人值班、少人值守、集中监控、智慧运维”，提升数据入湖的质量和可用性，推动集团公司新能源板块数字经济高质量发展。

联合动力依托 14000 余台机组的运维服务经验，自主创新研发了满足国产化需求的风电场智慧生态平台，形成了安装调试、运行维护和技术咨询等核心业务组成的标准化服务体系，通过了德国劳氏、TUV 和 GWO 的认证，打造了全生命周期一站式运维完整解决方案。通过发电量提升、安全升级、以大代小等优质后服务项目，为客户创造更多价值，助力集团公司新能源板块提质增效。

联合动力加强与各国在绿色技术、绿色装备、绿色服务、绿色基础设施建设等方面的交流与合作，引进西门子歌美飒 11MW 200DD 海上风电平台技术，强强联合，合作共赢。推动“一带一路”走深走实，南非德阿 245MW 风电项目全部使用联合动力自主研发的定制化机组，已稳定运行超过 1500 天。