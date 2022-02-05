《GTA 5》游戏 Xbox Series X / S、PS5 版 3 月 15 日发布：支持光线追踪和其他增强功能

IT之家 2 月 5 日消息，在确认积极开发下一部《GTA》作品的同时，Rockstar 还公布了关于 Xbox Series X|S 和 PlayStation 5 的《GTA 5》增强版的新信息。这个期待已久的更新将在 3 月 15 日发布。去年，由于 Rockstar 说需要时间进行额外的微调和打磨，该版本被推迟了。

在最新一代的游戏机上，游戏将以每秒 60 帧的速度运行，分辨率将达到 4K。纹理、绘制距离、更快的加载时间、3D 音频以及 HDR 和光线追踪元素的升级已被确认包括在内。当然，先进的触觉反馈将通过 DualSense 提供给索尼 PlayStation 玩家。

之前的公告显示，由于新的 SSD 可以跟上世界数据的速度，以及在单人游戏中无缝切换角色，因此车辆速度更快。希望转移他们的战役和 GTA Online 数据的 Xbox One 和 PlayStation 4 玩家在启动新版本时将会得到一次性迁移的优惠。

说到《GTA Online》，Rockstar 对开始体验进行了改进，故事序幕可以完全跳过。另外，迎接玩家的将是一个新的教程，可以从四种非法生意（摩托车手、行政人员、夜总会老板或枪手）中免费挑选一种的职业构建器，再加上一些健康的游戏内资金，用于装备自己的财产、高端车辆和火力。

GTA Online 的独立版本也将在 3 月 15 日登陆，不过这将在前三个月免费提供给 PlayStation 5 用户。不过，新的《GTA 5》加强版、独立的《GTA Online》以及上一代游戏机的升级机会的价格信息还没有公布。