谷歌 Chrome 浏览器 8 年来首次更新图标！Win11 / iOS / macOS 版各不相同

IT之家 2 月 5 日消息，谷歌 Chrome 浏览器自 2008 年首次发布以来，由三个风车状切片包围的蓝色圆圈的图标设计一直保持不变，只是进行细微调整。现在，Chrome 浏览器即将用上最新微调的图标。

谷歌的交互设计师 Elvin Hu 在推特分享了新的图标设计。他说：“一些人可能已经注意到，今天的 Chrome Canary 更新中有一个新图标。是的！ 8 年来，我们首次更新了 Chrome 的图标。新图标将很快开始出现在您的设备上。”

据介绍，新的图标去除了阴影、优化比例并提亮颜色，从而简化主要品牌图标，以符合谷歌更现代的品牌表达方式。

IT之家了解到，从实际安装后的效果来看，新图标去掉了设计中的阴影，但仍然在红色、黄色和绿色之间保持轻微的渐变。该图标在每个平台上看起来也不完全相同。

▼ Win11 / Win10 版 Chrome 浏览器

Windows 版本将获得更渐变的外观以适应微软新的 Fluent UI，Chrome OS 版本将获得一个完全纯色的版本以匹配其他系统图标，Mac 版本的图标将在现有的白色圆角正方形内有一个阴影。

▼ Chrome OS 版 Chrome 浏览器

▼ macOS 版 Chrome 浏览器，Beta 版本图标也进行了更改

▼ iOS 版 Chrome 浏览器，Beta 版采用了 iOS 风格的蓝白配色

Elvin Hu 表示，接下来几个月，新的图标将逐步扩展到 Chrome 浏览器的其他部分。