已原生支持苹果 M1 芯片，微软 Visual Studio 2022 for Mac 预览版 5 发布

IT之家 2 月 5 日消息，微软 Visual Studio 2022 for Mac 预览版 5 于近日发布，终于原生支持了苹果的 M1 处理器。

据介绍，Visual Studio 2022 for Mac 预览版 5 已转移到在 .NET 6 框架上运行，并进行了多项改进：

移动了文档大纲窗口以使用原生 macOS UI

文档切换器对话框（使用 Ctrl+Tab 快捷键显示）现在已移植到原生 macOS UI

修复了拖放窗口将它们放置在屏幕错误一侧的问题

修复了“在文件中查找”和“Command-.Search”不搜索解决方案文件的问题

修复了 F# interactive 不执行任何命令的问题

修复与 Git 状态视图和历史视图相关的几个错误

修复了 Git 比较不起作用的问题

修复了测试结果输出视图不滚动到选定测试的问题

IT之家了解到，在 .NET 6 CLR 上运行 Visual Studio for Mac 是一项重要的改进，从 Mono 迁移到 .NET 6 的首要好处之一是提高了 I / O 场景的性能。

此外，新版本已从 Visual Studio 2019 for Mac 迁移了近 95% 的用户体验，包括编辑器、所有常用工具窗口以及大多数首选项和项目设置，都采用了原生 macOS UI。