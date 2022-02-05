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已原生支持苹果 M1 芯片，微软 Visual Studio 2022 for Mac 预览版 5 发布

2022/2/5 16:15:10 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 BrandonWong 的线索投递！

IT之家 2 月 5 日消息，微软 Visual Studio 2022 for Mac 预览版 5 于近日发布，终于原生支持了苹果的 M1 处理器

据介绍，Visual Studio 2022 for Mac 预览版 5 已转移到在 .NET 6 框架上运行，并进行了多项改进：

  • 移动了文档大纲窗口以使用原生 macOS UI

  • 文档切换器对话框（使用 Ctrl+Tab 快捷键显示）现在已移植到原生 macOS UI

  • 修复了拖放窗口将它们放置在屏幕错误一侧的问题

  • 修复了“在文件中查找”和“Command-.Search”不搜索解决方案文件的问题

  • 修复了 F# interactive 不执行任何命令的问题

  • 修复与 Git 状态视图和历史视图相关的几个错误

  • 修复了 Git 比较不起作用的问题

  • 修复了测试结果输出视图不滚动到选定测试的问题

IT之家了解到，在 .NET 6 CLR 上运行 Visual Studio for Mac 是一项重要的改进，从 Mono 迁移到 .NET 6 的首要好处之一是提高了 I / O 场景的性能。

此外，新版本已从 Visual Studio 2019 for Mac 迁移了近 95% 的用户体验，包括编辑器、所有常用工具窗口以及大多数首选项和项目设置，都采用了原生 macOS UI。

Dialog shown in Visual Studio for Mac when using the Ctrl+Tab shortcut. The dialog shows a list of open windows and documents.

Document outline for a C# file. Displays BasketService class with members expanded beneath it, such as AddItemToBasket and SetQuantities.

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关键词：Visual StudioM1

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