微星新款 E16 大屏翻转本曝光：搭载 i7-12700H + Arc A370M 显卡

IT之家 2 月 5 日消息，去年，微星推出了一款 Summit E16 Flip Evo 高端轻薄翻转触控笔记本，搭载 11 代酷睿和 RTX 3050 显卡，配备 16 英寸翻转触控屏。今年，微星还将推出新款 Summit E16 型号，搭载英特尔 i7-12700H 处理器和 Arc A370M 显卡。

如下图所示，Pudget Systems 跑分平台已经曝光了微星新款 Summit E16 Flip Evo 笔记本，搭载最新的 i7-12700H 处理器，配备 32GB 6400MHz 高频内存，显卡为英特尔尚未发布的 Arc A370M。

▲ via Benchleaks

关于英特尔 Arc A370M 显卡，消息称它将搭载 128 EU，即 1024 流处理，配备 4GB GDDR6 内存，显存位宽为 128 bit，性能预计接近桌面端的 GTX 1650 SUPER。

IT之家了解到，搭载英特尔 Arc 独显的笔记本预计会在第一季度上市。在 CES 上，英特尔已经宣布向 OEM 客户出货代号为“Alchemist”的英特尔锐炫显卡，超过 50 款新的移动设备和台式机均将采用英特尔锐炫显卡，厂商包括宏碁、华硕、蓝天电脑、戴尔、技嘉、海尔、惠普、联想、三星、微星和 NEC 等。