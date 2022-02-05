华硕 PCIe 5.0 12-pin 供电接口参数悄然变更：最高 600W 功率改为最高 450W

IT之家 2 月 5 日消息，此前有外媒曝光了将在 PCIe 5.0 设备上使用的 12-pin 供电接口，华硕雷神 1000W Platinum II 电源单口功率可达 600W 以上。

据 VideoCardz 报道，华硕近日悄然将宣传的 600W 改为了 450W，看来华硕也可能高估了这一 12 pin 电源接口的功率。

IT之家了解到，想要达到单接口 600W，则需要 12 + 4 pin 接口，4 个额外针脚是数据信号接口，必须完全符合 PCI-SIG 的“12VHPWR 高功率连接器 (H+)”标准，即用于下一代 GPU 的新型高功率接口。

这一变更也解决了之前的信息混淆，单单的 12 pin 接口是无法达到 600W 的。虽然从 600W 降低到了 450W，但新的 12 pin 相比 8 pin 的提升还是巨大的，传闻即将推出的英伟达 GeForce RTX 3090 Ti 旗舰显卡的 TDP 就是 450W。

华硕雷神 1000W Platinum II 电源功率范围为 850W 至 1600W。华硕最近宣布，1000W 版本将于本月上市，售价 360 美元（约 2289.6 元人民币）。1200W 和 1600W 版本应该会在第一季度末推出，而 850W 应该会在第二季度推出。