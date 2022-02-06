一个文件夹中超过 4000 张图片就无法被 macOS 读取，富士公司正修复该问题

IT之家 2 月 6 日消息，富士公司表示，该公司正在开发一个补丁，以修复一个不兼容问题，该问题使某些 X 系列和 GFX 系列相机的用户无法在 macOS 上访问他们的一些文件。官方称，这个问题只发生在用户在相机内将超过 4000 个文件写入 SDXC 卡的一个文件夹，然后试图使用连接到 Mac 的内部或外部读卡器访问这些文件。

据悉，这个问题至少从 2021 年 5 月就已经存在了。

尽管富士胶片表示，当“超过 4000 个”文件存储在存储卡的单个文件夹中时，问题就会发生，但根据用户反映，确切的数量似乎是 4096 个。当超过这些文件时，用户将他们的存储卡连接到他们的 Mac 上时，只会显示 4,096 个文件。

受该问题影响的相机型号包括 GFX100、GFX100S、GFX50S II、X-Pro3、X-T4、X-S10、X-E4、X-T30 II、X100V。还有一些相机只有在有特定固件版本时才会受到影响，包括 GFX50S（4.00 及以上版本）、GFX50R（2.00 及以上版本）和 X-T3（3.20 及以上版本）。

富士胶片警告客户要格外小心，正确弹出他们的存储卡，并建议遵循苹果网站上的步骤。该公司说，如果存储卡没有被正确弹出，然后被“直接连接并使用 macOS 第二次访问”，一些文件可能会被删除。

IT之家了解到，富士公司还要求使用新的或最近格式化的 SDXC 卡的客户，避免在相机内将超过 1000 个图片保存到一个文件夹中。一旦一个文件夹有接近 1,000 个图片，富士胶片称要在相机中创建一个新的文件夹，并在该文件夹中存储其它的图片。至于已经保存了文件的 SDXC 卡，该公司提供了详细的说明，说明如何顺利地将文件下载到你的电脑。

富士公司称正在开发一个固件补丁，以“限制可以写入单个文件夹的文件数量”，该补丁将作为免费更新提供给所有受影响的 X 系列和 GFX 系列相机，但该公司没有说明何时推出。