山东大学研究院成功研制全球首套毫米波太阳射电观测仪，填补我国太阳观测数据空白

IT之家 2 月 6 日消息，太阳耀斑爆发是灾难性空间天气的主要源头，直接威胁人类空间设施以及太空探测安全，会导致导航误差，通讯中断等，但目前传统太阳射电仪器无法获得辐射频谱的完整测量。

为填补毫米波频段观测数据空白，山东大学空间科学研究院空间电磁探测技术实验室（LEAD）的科学家们近日成功研制国际首台套工作在 35-40GHz 的毫米波太阳射电频谱观测系统。

该仪器实现了 35-40GHz 范围内 5GHz 带宽的扫描观测，系统噪声系数~300K，系统线性度＞0.9999，时间分辨率为 5ms~1.3s（~134ms, 默认），频率分辨率为 153kHz。

据介绍，该系统是根据山东大学攀登计划创新团队首席科学家陈耀教授提出的科学目标和研制规划，由空间科学研究院空间电磁探测技术实验室主任、机电与信息工程学院副教授严发宝带领实验室成员自 2017 年底开始攻克多项关键技术难题而完成。

IT之家了解到，此次相应主要学术论文以《毫米波宽带太阳射电频谱仪》为题在《天体物理学杂志增刊》在线发表。据悉，该文为美国天文学会（AAS）旗下系列期刊上发表的为数很少的太阳射电观测仪器技术类科研论文。

通过该系统，科学家可获得一手科学数据，从而更顺利地开展耀斑爆发机理和粒子加速机制等方面的科学研究，还可助力空间灾害预警预报，为太空活动安全提供保障。