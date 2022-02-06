2021 年净亏损 19 亿元-27 亿元，欧菲光收关注函：要求详细说明公司计提减值准备的资产情况

IT之家 2 月 6 日消息，今日，欧菲光收到深交所关注函，要求详细说明公司计提减值准备的资产情况，包括但不限于资产类型、计提减值依据、测算过程等；核实并说明相关减值迹象和依据是否发生于 2021 年，是否存在一次性计提大额减值的情形，以及以前年度相关资产减值准备计提是否充分。

深交所要求欧菲光结合公司补偿安徽精卓资产减值损失相关的协议安排、协议签署和履行审议程序时间及事项进展，详细说明相关补偿损失计入 2021 年度的合理性，是否符合企业会计准则的相关规定。

IT之家了解到，关注函指出，2022 年 1 月 29 日，欧菲光披露《2021 年度业绩预告》，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 19 亿元至 27 亿元，扣非后净利润为亏损 19.20 亿元至 26.70 亿元。

公告显示，欧菲光业绩下滑主要包括以下原因：