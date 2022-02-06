B站网页端现已支持 AV1 解码，但还需要你手动切换

IT之家 2 月 6 日消息，去年 8 月，B 站宣布网页端现支持 HEVC 解码，并且表示未来还会支持 AV1 解码。

现有网友发现，哔哩哔哩近期已经开始测试 AV1 编解码器的支持，如果你在哔哩哔哩网页版播放视频时点击更多设置就能看到。目前来看，默认情况下B站网页版使用 HEVC / H.265 解码，不过用户也可以自行手动指定 AV1。

除此之外，B站也已经支持了 HEVC / H.265 编解码、HDR 视频、杜比视界、4K 视频以及最近才刚刚全量开放的 8K 视频投稿。

IT之家了解到，HEVC 不仅提升了影像质量，同时也能达到 H.264 / MPEG-4 AVC 两倍的压缩率（等同于同样画面质量下比特率减少到了 50%），可支持 4K 清晰度甚至到超高清电视（UHDTV），最高清晰度可达到 8192×4320（8K 清晰度）。

另外，AV1 是一个开放、免专利的影片编码格式，专为通过网络进行流传输而设计。它由开放媒体联盟（AOMedia）开发，该联盟由半导体企业、视频点播供应商和网页浏览器开发商于 2015 年成立。

设置指南：

打开视频播放页面，点击播放器底部的设置按钮并选择更多设置。

值得一提的是，当你设置完成后请自行刷新页面，重新加载后才会使用新的编解码器播放，而且你还可以右键点击视频选择统计信息并在 codec 里看到编解码说明。

目前 Windows 10 Version 1909 及以上版本均已支持 AV1 解码，但前提是用户安装了 AV1 编解码器，编解码器为免费的在微软商店提供。

此外，如果你的显卡 GPU 不支持 AV1 硬件解码则需要强行使用 AV1 软解码，软解码可能会耗费较多硬件资源。