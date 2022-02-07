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研究报告：SpaceX 卫星影响天文照片的拍摄质量

2022/2/7 7:59:15 来源：新浪科技 作者：- 责编：长河
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北京时间 2 月 7 日早间消息，据报道，由于 SpaceX 向太空发射大量卫星，卫星反射太阳光，形成条纹，结果使得许多天文图片被破坏

《天体物理杂志通讯》（Astrophysical Journal Letters）发表研究报告称，上个月 SpaceX 发射 150 颗星链卫星，总量已经超过 1900 颗。美国 FCC 允许 SpaceX 发射并运营卫星 12000 颗

研究发现，用洛马天文台的 Zwicky Transient Facility（简称 ZTF）于黄昏拍摄照片，被破坏的照片数量增加了 35 倍，由 2019 年年末不到 0.5% 增加到 2021 年 8 月的 18%。研究人员写道：“我们发现随着 SpaceX 部署的卫星增加，受影响的照片也在增加。”研究人员认为，一旦星链卫星数量达到 10000，几乎所有黄昏拍摄的 ZTF 照片都会受到影响。

NASA 新闻发言人认为，卫星可能会干扰地面观察，使得区分人造卫星与自然物体的难度会提升。

华盛顿大学天文学家埃里克・贝尔姆（Eric Bellm）认为，条纹应该不会影响图片的研究用途，但是如果天文学家想侦测可能带来威胁的小行星会更复杂一些。

报告研究人员则说，目前阻碍危险小行星观测的条纹出现概率还不高，但随着更多卫星部署到位，受损照片会大幅增加。

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关键词：SpaceX卫星

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