大型科技企业收购 Peloton 面临难题：监管审查

北京时间 2 月 7 日早间消息，据报道，Peloton 是一家在疫情大流行初期开始备受欢迎的家庭健身器材生产商，在其股价出现暴跌后，它成为了一个潜在的被收购目标。但是，如果他们选择与一家大型科技企业进行交易，那么这家公司可能会陷入一个非常具有挑战性的环境之中。

该公司需要考虑的因素之一，就是监管审查。目前美国政府对于大规模收购交易表现得十分谨慎，尽管机构正在调查大型科技企业的业务范围，以及他们在市场上的影响力，就在不久前，联邦贸易委员会（FTC）刚刚针对英伟达公司的一次收购提起了诉讼。

彭博高级分析师阿奴拉格・拉那（Anurag Rana）周日在接受采访时说：“这笔交易最一定会让该公司感到头痛，因为未来他们无论买什么都会受到审查。”

据熟悉此事的人士透露，Peloton 公司正在评估来自潜在收购者的兴趣，并正在与一名顾问合作探索各种选择，由于讨论是私下进行的，这些消息人士要求不透露姓名。他们说，对这家位于纽约的运动自行车和跑步机制造商的收购兴趣是探索性的，可能不会导致最终的交易。

据悉，正在关注 Peloton 的公司（无论是收购、投资还是其他形式的合作）包括一些技术和健身领域的大公司。外媒在上周五报道称，亚马逊公司已经与顾问就潜在的交易进行了交谈。分析师们还猜测，苹果也可能是一个潜在的买家。此外运动品牌耐克公司也在就收购进行考虑。

Peloton 没有立即对置评邮件作出回应。亚马逊、耐克和苹果均拒绝发表评论。

股价下跌

在疫情大流行病限制逐渐取消，且经济逐渐放缓中，Peloton 的股价已经从 2021 年 1 月的高点下跌了 80% 以上。这与疫情早期的情况截然不同，当时市场对该公司产品的需求超过了供应。

按照上周五的官方市场收盘价 24.60 美元计算，该公司目前的市值只有 80 多亿美元，低于其 2019 年 9 月 29 美元的首次公开发行时的市值。

活跃投资者 Blackwells Capital LLC 上个月发出一封信，要求该公司解雇其联合创始人兼首席执行官约翰・福利（John Foley）并寻求出售。Blackwells 在信中表示，潜在的买家可能包括苹果、耐克和华特迪士尼等公司。

拉纳和彭博高级分析师波纳姆・戈亚尔（Poonam Goyal）在上周五发出的一份简短说明中表示，Peloton 对亚马逊来说“只会分散其注意力”，而对一家专注于云计算和物流的公司来说，收购 Peloton 几乎不会产生任何协同效应。他们认为，收购一家运动休闲公司，对亚马逊来说“将是一个更好的选择”。

彭博分析师阿米尼・本赛德（Amine Bensaid）于上周日在一封电子邮件中说，虽然 Peloton 已经是在家健身的领导者之一，但更多的产品种类可以帮助它重新获得市场需求。

苹果和 Peloton 看起来更像是一对合适的搭配，因为前者已经在进一步推动健身领域的发展，但即使如此，苹果和 Peloton 的结合也有潜在的缺点。Peloton 的大型、昂贵的硬件不符合苹果的传统产品周转策略，而且该公司有自己的健身软件。

即便如此，韦德布什证券公司的分析师丹・艾夫斯（Dan Ives ）依然认为，苹果可能有战略上的理由考虑对 Peloton 的收购。艾夫斯在上周日发布的一份说明中写道：“如果亚马逊、耐克或迪士尼以防御性封锁的战略行动积极追击 Peloton，苹果可能被迫进行这项交易。而在主动进攻方面，苹果通过其 Fitness + 订阅服务和 Apple Watch 战略将能够利用 Peloton 的服务和飞轮来大大增加其医疗保健计划，而一直以来这些计划都是该公司的战略支柱。”