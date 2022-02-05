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健身器材商 Peloton 盘后暴涨超 30%，报道称亚马逊是该公司潜在买家之一

2022/2/5 8:23:05 来源：新浪科技 作者：- 责编：潇公子
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美国室内健身器材制造商 Peloton 股价盘后暴涨超 30%，报道称亚马逊是该公司的潜在买家之一，已就潜在交易与之接洽。

报道称，目前没有迫在眉睫的收购交易，而且也可能根本没有交易。

Peloton 和亚马逊没有立即回应媒体置评请求。

Peloton 股价近几个月暴跌，激进投资者 Blackwells Capital 已公开敦促该公司解雇 CEO 并寻求出售。

Peloton 当前市值约 80 亿美元，已从约一年前的近 500 亿美元的高位暴跌。

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关键词：Peloton亚马逊健身

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