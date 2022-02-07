阿里为何额外注册 10 亿份 ADS？预计为软银出售持股铺路

北京时间 2 月 7 日消息，阿里巴巴集团对此前没有注册过的 10 亿份美国存托股票 (ADS) 进行了注册，这表明软银集团可能打算出售其所持有的部分阿里股票。

艾丽西亚・叶 (Alicia Yap) 等花旗银行分析师在一份报告中称，软银在阿里启动首次公开招股 (IPO) 前对阿里进行了投资，因此软银持有的阿里股票中有很大一部分没有注册为 ADS。据花旗计算，软银持有 53.9 亿股阿里普通股，相当于 6.7376 亿份 ADS，占阿里股份的 24.8%。

花旗分析师表示，阿里向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件将允许从未在 SEC 登记过股票的股东拥有出售持股的灵活性。这种股票注册还能够涵盖阿里为员工股权激励计划发行新股的需要。2014 年，阿里在美国 IPO 时注册了大约 20 亿份 ADS。

孙正义 (Masayoshi Son) 领导的软银近几个月来一直承受着压力，原因是随着科技股的下跌，软银投资组合中的许多公司价值都出现了下滑。软银在滴滴出行、One 97 Communications 和外卖公司 DoorDash 等公司的持股价值降低，拖累其股价较去年的峰值下跌了大约 50%。

软银将于周二发布财报，该公司过去曾通过回购股票来提振自己的股价。阿里股票目前是软银最有价值的持股。软银尚未置评。

阿里股价周一在港股的跌幅高达 4.6%，领跌恒生指数。软银股价周一在东京股市最高上涨了 5.4%。