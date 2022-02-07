长电科技：公司具备 SiC / GaN 第三代半导体封测能力，已向光伏和充电桩行业出货相关产品

2 月 7 日，长电科技在互动平台表示，公司已具备 SiC、GaN 第三代半导体的封装和测试能力。目前已面向光伏和充电桩行业进行出货第三代半导体产品。

据了解，长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商，提供全方位的芯片成品制造一站式服务，包括集成电路的系统集成、设计仿真、技术开发、产品认证、晶圆中测、晶圆级中道封装测试、系统级封装测试、芯片成品测试并可向世界各地的半导体客户提供直运服务。

通过高集成度的晶圆级（WLP）、2.5D / 3D、系统级（SiP）封装技术和高性能的倒装芯片和引线互联封装技术，长电科技的产品、服务和技术涵盖了主流集成电路系统应用，包括网络通讯、移动终端、高性能计算、车载电子、大数据存储、人工智能与物联网、工业智造等领域。长电科技在全球拥有 23000 多名员工，在中国、韩国和新加坡设有六大生产基地和两大研发中心，在逾 23 个国家和地区设有业务机构，可与全球客户进行紧密的技术合作并提供高效的产业链支持。

近日，据长电科技披露业绩预告显示，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 28.00 亿元到 30.80 亿元，同比增长 114.72% 到 136.20%。

关于业绩变动的原因，长电科技表示，报告期内，公司持续聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用领域，整合提升全球资源效率, 强化集团下各公司间的协同效应、技术能力和产能布局等举措，以更加匹配市场和客户需求，打造业绩长期稳定增长的长效机制，使公司各项运营积极向好。同时，来自于国际和国内客户的订单需求强劲，各工厂持续加大成本管控与营运费用管控，调整产品结构，全面推动盈利能力提升。