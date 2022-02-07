反元宇宙而行？Mozilla 宣布下架 VR 浏览器 Firefox Reality

IT之家 2 月 7 日消息，Firefox Reality 是 Mozilla 在 2018 年推出的一款 VR 浏览器。该浏览器可以让用户在 VR / AR 中浏览网站，搜索关键字，并查看 3D 内容。

随着近两年元宇宙概念的火爆，多家厂商宣布进军元宇宙市场，VR 就是关键的技术实现方式。然而，Mozilla 却宣布将关闭 Firefox Reality。

在一篇官方博文中，Mozilla 表示，Firefox Reality 浏览器将在未来几周内从各大商店中移除，包括 Viveport、Oculus（现 Meta 平台）、Pico 和 HoloLens 等平台。

IT之家了解到，作为一款开源浏览器，Mozilla 建议用户使用 Igalia 的 Wolvic 浏览器，这是一款基于 Firefox Reality 的 VR 浏览器，并称“社区和组织可以让项目继续发展”。

Igalia 开发者倡导者 Brian Kardell 说：“与创建 Firefox Reality 项目的目的类似，我们将为用户提供选择，并确保在设备上保持对网络的开放和无限制访问。这些想法是我们在 Igalia 所做工作的核心，因此我们很高兴能够接过火炬，利用这项工作来创建新的浏览器 Wolvic。我们将共同帮助确保网络生态系统保持健康。”