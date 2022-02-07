一加总裁李杰内部信：2022 手机市场不乐观，但仍有机会，将打造游戏体验第一的性能旗舰

IT之家 2 月 7 日消息，据爱范儿报道，新年后开工第一天，一加总裁李杰发布内部信，总结了一加在过去的 2021 年取得的成绩，并认为 2022 年中国手机市场依旧不容乐观，但仍存在巨大机会。

IT之家了解到，1 月 10 日，一加品牌创始人刘作虎在微博宣布，李杰 Louis 将出任一加中国区总裁，全面负责一加中国区业务。李杰此前在 OPPO 工作了 11 年，先后负责过 Find 系列产品规划、产品路线图规划、硬件战略规划、中国区战略与产品路线图规划工作，还担任中国区用户运营负责人。

李杰在内部信中表示，2022 年的中国手机市场依旧不容乐观，但同时也看到了巨大的机会。智能手机经过十余年的普及，已经深入到用户的每一个生活和工作场景，在经历多次换机后，用户对于产品的要求越来越高，对于体验细节的敏感度也越来越高。在一些高频场景下，比如游戏体验、流畅性能等，行业里依然有不尽如人意的地方，而这就是一加的机会，也是一加的优势所在。

在这样的行业趋势下如何才能破局？一加全员必须做到一切思考以用户为中心，一切行动以用户体验依归。具体来说，可以从以下两点切入：