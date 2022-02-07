小米卢伟冰：“旗舰焊门员”Redmi K40 已进入退市阶段，迎接 K50 系列上市

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在京东、淘宝官方商店，Redmi K40 Pro 已处于完全无货状态，Redmi K40 部分版本有货。

IT之家 2 月 7 日消息，Redmi K50 系列官宣在年后发布，小米卢伟冰称 K50 宇宙首款性能巅峰旗舰将很快到来。

今日，卢伟冰在微博表示，Redmi K40 已进入退市阶段，迎接 K50 系列的上市，是不是无愧于 2021 年“旗舰焊门员”的称号？

Redmi K40 于 2021 年 2 月份发布，搭载高通骁龙 870 处理器，配备 LPDDR5+UFS 3.1 存储芯片，售价 1999 元起。官方当时预热称，K40 手机要做 2021 旗舰手机焊门员。

IT之家了解到，Redmi K50 系列将有三款不同芯片的版本，分别是骁龙 870、天玑 8000、天玑 9000，据悉对应的分别是 Redmi K50、Redmi K50 Pro、Redmi K50 Pro+。

据此前消息，Redmi K50 系列新品发布会将于春节后召开，首发机型为 K50 电竞版，官方此前已经多次预热 K50 电竞版，配置包括骁龙 8 Gen 1，120W 神仙秒充 Pro+4700mAh 电池、首发 CyberEngine 超宽频马达等。