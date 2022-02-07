“街电”“马克工坊”等 27 批次充电宝抽检不合格

IT之家 2 月 7 日消息，据中国消费者报报道，近日，国家市场监督管理总局发布了《2021 年电子产品质量国家监督抽查情况通报》。

本次抽查了 252 家企业生产的 285 批次产品，涉及彩色电视机、有源音箱、移动电源、行车记录仪等 4 种电子产品。抽样检验过程中发现 4 批次产品涉嫌假冒、无证无照，已交由企业所在地市场监管部门处理。对 250 家企业生产的 282 批次产品进行了检验，发现 44 批次产品不合格（详见附件 1），不合格发现率为 15.6%。

IT之家了解到，本次抽查了 9 个省（市）107 家企业生产的 108 批次移动电源产品，发现 27 批次产品不合格，不合格发现率为 25.0%，涉及“街电”“米洛临”“马克工坊”“优尚电子”“嘉士伯”，其中标称东莞市倍斯特新能源科技有限公司生产的移动电源复检仍不合格。该产品近 3 年国家监督抽查不合格发现率分别为 39.7%、19.8%、25.0%。

抽查不合格产品及企业名单：

标称 迪辅乐生物（上海）有限公司 生产的 移动电源

标称 深圳市福顺成科技有限公司 生产的 移动电源 POWER BANK

标称 深圳市派派科技有限公司 生产的 复古移动电源

标称 深圳宝嘉能源有限公司 生产的 无线便充宝

标称 深圳街电科技有限公司 生产的 POWERSTICK 移动电源

标称 东莞市倍斯特新能源科技有限公司 生产的 移动电源

标称 深圳市时赛莱科技有限公司 生产的 移动电源

标称 东莞米洛临电子科技有限公司 生产的 米洛临移动电源

标称 深圳市深泰能科技有限公司 生产的 移动电源

标称 深圳市信欧电子商务有限公司 生产的 智源数显移动电源

标称 深圳市延步科技有限公司 生产的 自带双快充线移动电源

标称 深圳马克工坊科技有限公司 生产的 milktea warmer（移动电源）

标称 深圳市百思科电子科技有限公司 生产的 移动电源

标称 广州疆海科技有限公司 生产的 C2 100W 移动电源

标称 深圳市古尚数码有限公司 生产的 自带快充线移动电源

标称 深圳市柏德瑞电子有限公司 生产的 自带三线充电宝

标称 深圳哈曼科技有限公司 生产的 不锈钢充电宝

标称 东莞市优尚电子科技有限公司 生产的 双 USB・聚合物移动电源

标称 深圳市金威彭电子有限公司 生产的 移动电源

标称 摩米士科技（深圳）有限公司 生产的 无线充电移动电源

标称 深圳市威立讯电子有限公司 生产的 P10S 移动电源

标称 广州旺通电池有限公司 生产的 移动电源

标称 深圳市嘉士伯科技有限公司 生产的 魔睿移动电源

标称 深圳市亿觅科技有限公司 生产的 亿觅口袋数显移动电源

标称 河歌科技 (深圳) 有限责任公司 生产的 移动电源

标称 深圳市卓品电子科技股份有限公司 生产的 移动电源

标称 东莞晓谷电子科技有限公司 生产的 移动电源

▲ 图自中国消费者报

1. 2021 年电子产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单

2. 产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单

3. 产品质量国家监督抽查拒检企业名单