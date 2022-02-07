炬芯科技：公司部分高端便携式视频 SoC 芯片采用 28nm 制程，22nm 在研发中

2 月 7 日，在炬芯科技发布的投资者关系活动记录中对公司智能手表芯片优势、产品的主要制程以及在音箱领域的竞争优势等方面进行了说明。

据其介绍，公司在智能手表领域的产品最直接的优势是成本降低了。双芯片的方案由低功耗 MCU 和蓝牙 SoC 双芯片共同实现，产品成本较高，体积较大（PCB 板上需要放置 2 颗主芯片），且两个不同的芯片之间较难进行系统的优化，整合度比较低。而单芯片设计，是专门为手表设计的，集成度高，在保证性能的同时，也能降低功耗。单颗芯片实现驱动显示屏，运行运动健康算法，蓝牙通话，本地解码，蓝牙推歌到 TWS 耳机等功能，可以大幅降低智能手表的成本和体积。

据悉，目前炬芯科技所处终端应用产品的行业代表最高水平的是苹果 H1 芯片，采用 16nm 制程。行业主流水平为 40nm 和 55nm 制程，并逐步转向 28nm / 22nm 制程。公司的主流产品采用 55nm，采用 40nm 制程的产品已量产；部分高端便携式视频 SoC 芯片采用了 28nm 制程，目前 22nm 制程的芯片正在研发中。

谈及蓝牙音箱芯片的竞争优势，该公司表示：“公司的蓝牙音箱芯片主要包括高端、中端两个系列组合，通过提供差异化搭配的系列芯片组合，可满足市场上终端品牌的差异化需求。公司通过深耕低功耗音视频和无线通信相关技术，具备全方位高度自主研发能力和知识产权和多项核心技术。”

“另外公司经过近 20 年电声学经验积累，形成了完整的语音前处理、音频后处理算法技术，确保达到高质量音频体验，相关的蓝牙音频技术均围绕低功耗实现客观和主观评定的高音质而打造，持续积累并具有较好的口碑。公司蓝牙音箱芯片的主要产品技术指标达到了国内外主流厂商水平，凭借高性价比、优秀的音质、高稳定性及优质的本地化服务，成为国内外专业音频厂商、手机品牌及互联网公司定位于快速消费品音箱机型的理想芯片选择。”