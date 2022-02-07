安徽：聚焦高端芯片、操作系统、基础软件等重点领域，推进关键核心技术突破

近日，安徽省经济和信息化厅印发《安徽省“十四五”中小企业发展规划》（以下简称《规划》）。

《规划》明确了发展原则，其中包括坚持走专精特新发展之路：引导中小企业坚持走“专精特新”发展道路，推动中小企业在细分领域做专做精、练就更多“独门绝技”，重点在核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域，突破一批关键核心技术，研制一批关键设备和先进材料，大力推进以专精特新中小企业为代表的优质企业群体扩量提质增效，进一步提升中小企业竞争力。

推动中小企业创业兴业

推进创新创业载体建设。围绕打造先进制造业基地目标，坚持“一基地一业”“一基地一品”，支持基地内中小微企业以网络化协作弥补单个企业资源和能力不足，通过协同制造平台整合分散的制造能力，实现技术、产能、订单共享，支持开展共享用工。着力打造“龙头企业 + 孵化”的大中小企业融通型载体，发挥大企业和优势企业的技术优势、人才优势和市场优势，向中小微企业开放资源、开放场景、开放应用、开放创新需求，为创新创业提供支撑，构建大中小企业融通发展生态。

梯次培育优质中小企业

实施“百企领军”计划。打造百家具有独特专长、市场占有率高、在国内外有重要影响力的专精特新冠军企业和“小巨人”企业。加大“双招双引”力度，引进培育一批在全国乃至全球有影响力、带动力、辐射力的产业链头部企业，带动一批中小企业协同发展。到 2025 年，培育专精特新冠军企业 400 个，争创国家级“小巨人”企业 500 个以上。

促进中小企业创新发展

推进产学研协同创新。充分发挥合肥综合性国家科学中心、“科大硅谷”“中国声谷”等创新平台带动和转化作用，鼓励中小企业建立企业技术（工程）中心、工程研究中心、工业设计中心，支持有条件的企业创建技术创新中心、产业创新中心、制造业创新中心等研发机构。深入推进实施“产学研 1+N”创新工程，建立健全以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的制造业协同创新体系，打造“政产学研资用”协同创新合作生态。

实施补链强链工程。定期编制“重点领域补短板产品和关键技术攻关指导目录”，鼓励中小企业与大专院校、科研院所合作建立实验室，积极参与定向委托、揭榜挂帅、竞争赛马等科技攻关。以先进制造业为重点，发布“工业强基任务表”，编制项目投资导向计划，每年滚动实施“工业强基”项目 100 个，引导企业和社会投资，保持项目的有序接替。采取设备购置补助、贷款贴息等方式，推动企业技术改造和设备更新。

推进中小企业数字化转型。支持细分行业头部企业建立行业工业互联网平台，打通原料供给、设计开发、生产营销、售后维护等环节，建立产供销一体化运营新模式。引导中小企业用户上云上平台，每年新增“皖企登云”企业 6000 家。围绕数字化、网络化、智能化，推动专精特新企业“三化”改造全覆盖，每年培育技术改造示范线 100 条，推广应用工业机器人 8000 台，打造省级智能工厂、数字车间 200 个。

支持企业对照国家数字化转型新型能力体系标准开展评估工作，打造智能制造标杆企业。推动新产品首购首用。编制首台套重大技术装备、首批次新材料和首版次软件（三首）研制需求清单，支持企业研发高附加值新产品，推动一批有市场潜力、有核心竞争力的新产品实施国产化替代，每年开发省级新产品 500 项以上，评定首台套装备 200 项，首批次新材料 40 项、首版次软件 100 项。扩大首购、订购等非招标方式的应用，加大对科技型中小企业重大创新技术、产品和服务采购力度，助力企业打通科技成果转化“最后一公里”。

推进绿色制造体系建设。推动新产品、新装备、新技术、新材料“四新”培育，提升绿色制造核心竞争力。推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链“四绿”打造，完善全省绿色制造体系。深入实施节能环保“五个一百”提升行动。到 2025 年培育国家级绿色设计产品 100 种，创建国家级绿色工厂 50 户，绿色供应链管理示范企业 10 个，绿色园区 10 个，培育打造省级绿色工厂 300 户以上。

健全中小企业融资服务体系

发挥基金引导作用。发挥省“三重一创”“专精特新”和十大新兴产业等政府性产业投资基金引导作用，吸引集聚社会资本设立私募股权投资基金，投早投小投长期。鼓励各地坚持以基金为纽带，推广“投资 + 招引”“融资 + 融智”等模式，培育壮大一批专精特新企业。设立省中小企业（专精特新）发展基金二期，继续以股权投资方式重点支持专精特新等优质中小企业。

加快上市培育进程。对标多层次资本市场上市挂牌标准体系，建立上市项目后备资源库，开展万家资本市场培训，提供上市挂牌政务服务绿色通道。推动省“专精特新”板扩容提质，拓展综合金融服务，加大对企业的孵化培育力度，助推企业对接更高层次资本市场。建立与北交所战略合作关系，设立北交所安徽服务基地，推动安徽四板与新三板精准对接，支持专精特新企业在北交所上市。