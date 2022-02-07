电脑技术下放？联想拯救者 Y90 手机预热：双风扇 + 散热鳍片，额外提供约 4W 性能释放

IT之家 2 月 7 日消息，早在本月初，联想就公布了拯救者 Y90 双擎风冷电竞手机的外观，其延续了拯救者电竞手机 2 Pro 的设计，内置了主动散热涡轮风扇。

今日，联想拯救者官方预热，不同于只是手机内空气循环的风扇，该机采用双风扇 + 散热鳍片的散热架构，进出风温差可达 25 度，主动散热额外提供约 4W 性能释放。

从海报可以看到，该机搭载霜刃散热 Mobile 系统，也就是和拯救者笔记本同名的散热，看来联想是真的把手机当作电脑来设计了。

IT之家此前报道，联想拯救者 Y90 电竞手机已入网工信部，该机搭载骁龙 8 Gen 1 芯片，采用一块 6.9 英寸的三星 E4 OLED 屏幕，支持 144Hz 刷新率、720Hz 触控采样率。前置 4400 万像素自拍镜头，后置 6400 万像素主摄 + 1600 万像素超广角的双主摄模组。此外，该机将内置 5300mAh 超大电池，支持 68W 快充，重量也达到了 252g。

根据爆料信息，拯救者 Y90 采用了很少见的 512 + 128GB 存储规格，显示为 640GB 存储空间。此外，该机拥有 18GB 内存，可扩展 4GB 虚拟内存，还拥有双 X 轴线性马达、霜刃 3.0M、六神键、杜比全景声等游戏配置。