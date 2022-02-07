Gurman：MacBook 太薄了，苹果还没有把 Face ID 放到里面的技术

IT之家 2 月 7 日消息，据彭博社记者 Mark Gurman 称，苹果的第一款配备 Face ID 的 Mac 不太可能是 MacBook，因为将身份验证硬件嵌入到笔记本显示器部分所需的技术仍然不存在。

Gurman 关于这个主题的回答出现在他最新的“Power On”时事通讯的问答部分。关于 Face ID 是否会出现在 Mac 上，Gurman 写道：

Face ID 最初将被用于 M1 iMac。因为 iMac 是最厚的带有内置显示屏的 Mac，而 MacBook 的屏幕相当薄。在这一点上，将 Face ID 嵌入到薄薄的 MacBook 显示器部分的技术还不存在。因此，如果 Face ID 出现在 Mac 上，我认为它将首先出现在 iMac 或外接显示器上。苹果肯定一直在努力，但时间会证明他们是否会推出它。

苹果在 2017 年首次展示 iPhone X 时，就为其搭载了 Face ID 面部识别系统，此后，该系统在大多数 iPhone 和 iPad 中取代了 Touch ID，并且有传言称未来的 Mac 也将采用 Face ID 。

IT之家了解到，Gurman 在 2021 年 7 月谈到这个话题时表示，他认为苹果打算“在几年内”推出其首款配备 Face ID 的 Mac，而且苹果最初计划在 2021 年的 24 英寸 iMac 中加入 Face ID。

除了 Mac 上的 Face ID 问题外，Gurman 的最新通讯重申，苹果计划在 3 月 8 日星期二举行一场虚拟活动，推出新的 iPhone SE 和 iPad Air 机型，预计这两款机型都将配备 A15 芯片和 5G 支持。