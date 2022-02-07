春节假期，我把父母家的宽带网络整瘫了……

春节期间，小枣君回了一趟老家，陪父母过年。

作为一个通信工程师，回到家乡，别的家务咱也干不来，就只能帮父母修修手机，搞搞网络。

结果不搞不要紧，一搞就搞了个大的，直接把家里网络给搞瘫了……

究竟是咋回事？且听我慢慢道来……

█ 宽带维修历险记

刚到家的时候，我就迫不及待开始整网络。结果发现，家乡的宽带建设紧跟时代潮流，已经全部升级了千兆入户。

我问家里，为啥会办理千兆宽带？结果父母答曰：不知道。他们也不知道家里办理了千兆宽带。

我分析了一下原因，想明白了 —— 家里的千兆入户业务，根本不是客户主动办理，而是电信套餐所致。

现在用户普遍都是“宽带 + 手机”的捆绑套餐，运营商诱导用户升级 5G 套餐（通过赠送流量的方式，例如加 9 元赠送 40G），然后捆绑赠送千兆宽带升级。

这样一来，运营商的 5G 套餐数以及千兆宽带用户数就急剧增加了，家庭用户平均电信话费支出（ARPU）也有了明显增加。

结果就出现了这样的现象：虽然很多家庭用户升级了千兆宽带，但大部分用户根本不知道自己是千兆宽带。

千兆就千兆吧，用起来一定很爽啊。

结果，我手机一跑测速软件，直接翻车，显示速率还不到 100Mbps。

虽然有点懵，但也在我的意料之内。

事实上，我早就说过，虽然国内家庭用户的宽带速率很高，但实际使用中，用户的网络体验很差。核心原因在于，家庭内部有线及 WiFi 网络的质量，实在是惨不忍睹。

于是，我首先测试了一下笔记本电脑直接连接光猫的拨号网速，能达到 900 多 Mbps，说明光猫这段是没有问题的。

然后，我开始排查路由器。结果，发现了一堆问题。

第一个问题，客厅网线数量不足。

一般来说，光猫都部署在弱电箱附近。三四线城市家庭装修观念落后，弱电箱一般只有一根网线到客厅。这就有了麻烦事 —— 客厅一般都有一个电信 itv 机顶盒，如果这根网线接了机顶盒，就没办法接客厅的主路由器。如果接了主路由器，那 itv 又不能看了。

光猫上的 itv 端口

客厅只留一根网线是不够的

对于这个问题，以前的处理方式，是电信师傅对网线进行拆拨：一根网线 8 根芯，拨出四根芯，变成两根网线。

一根网线，变成两根

虽然表面上可以解决问题，但宽带那根线，速率级别从千兆降成了百兆，完全无法体现出千兆宽带的优势。

我父母家就是这样，虽然是千兆宽带入户，但是电信师傅不负责任，直接剥线，导致宽带被人为降速成百兆。

这个问题的终极解决方案，是采用划分 vlan 等方式，通过同一根网线同时传输宽带和 itv 的信号。但这个方式的设置过于复杂，普通用户很难完成，不建议采纳。

可能也有人会提到采用电力猫。电力猫其实是载波通信的一种，就是采用输电线进行信号传输。说实话，电力猫的信号并不稳定，速率很低，我也不建议使用。

我的解决办法，就是无线中继。

无线中继的工作原理

鉴于运营商光猫只有 1 个千兆网口（另外有一个 itv 口，两个百兆口），我新购买了一个全千兆端口的主路由，放在弱电箱这边。然后主路由分别出几根千兆，到各个房间的网口。客厅的那根线，我留给了 itv（毕竟我妈习惯了在客厅看电信 itv，重点业务优先保障）。

为了增强客厅的 WiFi 信号，我在客厅又放了一个好点的路由器，无线中继主路由器的信号。主卧和次卧的信号不好，我也利旧了几台之前的路由器（千兆），作为子路由器，有线中继主路由器的信号，增强覆盖。这样一来，基本实现了全屋千兆。

需要注意的是，主路由器和子路由器之间，尽量采用网线连接，信号会比较稳定。实在没有布线的话，可以采用无线中继，也能满足一般需求。

实测 WiFi 速度，达到了 900Mbps 以上

如果是全新部署网络，建议家里采用同一品牌的路由器，mesh 组网。这样的话，不仅整个室内实现同一个无线网络 SSID（同一个 WiFi 名称），WiFi 漫游效果也会更好。

现在很多用户使用软路由。软路由对于专业用户来说，确实是个好东西。说白了，就是找个工控机，安装具备路由交换功能的操作系统，然后充当路由器，是一个定制化的路由器，功能强大，配置灵活。但是，软路由的安装配置过于复杂，不建议普通家庭用户使用。

说到 WiFi 主路由器，这是目前家庭网络体验最大的问题症结。

现在市面上很多低端路由器，价格虽然便宜，但工作不稳定，容易断流、掉线，严重影响用户的网络体验。

一般来说，我都会建议亲友购买 500 元以上的华硕、网件等路由器，或者买个小米 AX6000，网络体验会有很大的提升。

感谢京东，三四线城市也做到了春节次日到货，方便我剁手

其实，现在的很多用户，需要更新一下消费理念。路由器是家里重要的生活基础设施，应该花钱买个好的，对生活质量改善有很大的帮助。

AX6000 割接上线

正当我以为网络问题已经搞定，出去嗨的时候，长辈打电话来 ——“家里网络又断啦，赶紧回来看看！”

我瞬间有点懵：“怎么可能呢？我搭的网络，怎么可能还会断？”

屁颠屁颠跑回家，发现网络真的断了，itv 直接断线，手机上网也提示 WiFi 无互联网连接，建议使用手机数据业务。

我赶紧排查，结果，死活找不到问题的原因。路由器不停地断流，ip 地址也经常获取不上。网络真的是瘫了……

我正准备将问题原因归结于新买的路由器，突然，我想起来，可能是 IP 网段的问题。因为利旧了旧路由器，LAN 口的 IP 网段初始化后，很可能变成和光猫一样了，可能触发了故障。

我马上修改了各个子路由器的 LAN 口 IP 地址网段，不再使用 192.168.1.1 网段。不出意料，问题解决。我的脸上露出了欣慰的笑容……￥#%& 囧 %……

█ 四线城市的 5G 体验

既然说到了宽带，那就再说说 5G。

小枣君的家乡是阿卡林省的一个普通城市，放在全国算是三四线，常住人口 600 多万，GDP 全省前三。

去年回家的时候，家乡 5G 网络刚刚开启建设，5G 基站数量并不算多。今年再回，5G 网络覆盖明显改善。

我父母的小区位于市区，5G 信号覆盖很好。即便是室内，实测也有 400 多 Mbps 的下行速率，比我在南京还高。

5G 网络质量不错，再来看看 5G 终端。

随着时代发展，国内三四线城市的消费水平其实和一二线城市相差不大，中产家庭的消费能力较高。

对于手机这样的数码电子产品，年轻用户的需求肯定大于中老年用户。

目前，三四线城市，中老年用户基本以安卓机为主，品牌主要集中在华为、荣耀、OPPO、vivo、小米、红米等。

早期的安卓手机，运行内存太小，容易卡顿，所以使用周期很短，更换频繁。2018-19 年，安卓机趋于成熟，手机寿命明显提升。现在不少用户的手机，都是那时候购买的，使用至今，没有太大问题，于是成为了钉子户。

对于这些用户来说，因为 5G 而更换手机的意愿并不强烈。他们如果要换手机，更多的是因为旧手机的内存偏小（照片和视频越来越多，中老年用户不太懂得备份和清理），以及电池待机太短（三年了，电池寿命到门槛了）。

2000 元以内，据说红米 K40 不错，如果给长辈换机的话，可以考虑。内存容量方面，64GB 已经无法满足普通用户的需求，128GB 是起步标准，尽量以 256GB 为宜。

随便说一下，有的亲友问，家里手机信号（基站信号）不好，是否可以加装什么设备改进？

答案是：不行。

对于普通用户来说，没有任何设备能够加强基站信号的覆盖，也不能私自进行二次中继。淘宝上所谓的基站信号增强器，都是假的，没用的。

如果你购买了任何发射或转发公共基站无线信号的设备，都是违法的。

家里的手机信号不好，唯一的办法，就是拨打运营商客服电话，要求运营商改进信号覆盖。如果运营商不予理睬，你可以拨打工信部的电话（12381），进行投诉。

█ 电视内容的选择方案

最后再说说电视。

网络好了，没有视频内容，也是白搭。

现在的普通家庭用户，尤其是老年人用户，备受电视广告的困扰。广电频道的广告，实在是多到令人抓狂。年轻用户早已放弃了广电，中老年用户没有选择权，只能被动接受。

除了广电机顶盒之外，也有很多中老年用户使用电信的 itv。电信 itv，同样是一堆广告，处处都是收费陷阱。很多电视频道（例如 CCTV5、CCTV6），itv 都是看不了的，需要另外付费。

大家都会建议使用互联网机顶盒，也就是小米、华为等机顶盒，只要有网，就能看节目。

事实上，早期的时候，互联网机顶盒很多内容都是免费观看的。但是，现在不行了。现在的互联网机顶盒，基本上都要付费看内容。买硬件送内容的时代，已经过去。

中老年用户不会下载电影，也没有 NAS（家庭存储），所以，只能有什么看什么，更加限制了观看体验。

这里我还要吐槽一下，现在很多互联网机顶盒，拼价格，质量和体验是真的很差，按钮反应迟钝，运行速度慢，还经常死机。

内容平台方面，我个人觉得，银河奇异果的内容较为丰富。如果要付费，建议购买银河奇异果。

银河奇异果其实就是爱奇艺的电视版，很抠，手机 VIP 是不能直接用于电视的。购买电视 VIP 会员的话，奇异果的每月官方费用是 30 元，一年 360，太贵。我春节期间研究了一下，闲鱼上有 170 一年的，手机和电视都可以用，我给父母和岳父岳母各买了一年，没有翻车，可以正常使用。

家里长辈们习惯了观看广电，很多都不愿意为内容付费。

其实，一年也没有几个钱。作为子女，直接帮忙充值，也算是表达一下心意了。家里的互联网机顶盒，我之前就购买更换了，选择的是海美迪 Q5plus，速度明显比 100-200 的机顶盒好很多。

如果家里老人实在不愿意付费，也可以手动下载“电视家 3.0”App，安装在互联网机顶盒上。实测这个 App 可以直接播放电视频道，CCTV5、CCTV6、地方卫视什么的都可以看，比广电、itv 都好。

银河奇异果，同个账号不能两台电视同时看。建议主电视搭配高端机顶盒，看银河奇异果。副电视搭配普通机顶盒，看电视家 3.0。或者，副电视搭配 itv，看电视频道。

█ 最后的话

好了，以上就是小枣君返乡整改网络的心得体会和经验分享。

如今，家里长辈独居的情况比较普遍。作为子女，平时没办法陪伴在老人身边，但是，我们可以多关心他们的生活体验，通过适当的消费，帮助他们改善生活品质。希望今天的文章，能帮助大家给父母创造更好的数字生活环境。

最后，再给一个小小的建议 —— 假期结束临走前，把长辈手机里所有的 App 弹出广告全部禁止，然后把所有垃圾营销号全部取关拉黑，垃圾视频 up 主也拉黑。

最后的最后，祝大家虎年身体健康，心想事成，虎虎生威！