小米汽车科技公司首个专利公布，可提升电驱动系统可靠性

IT之家 4 月 8 日消息，今日，小米汽车科技有限公司“多相电机的控制方法、装置及可读存储介质”专利公布。据悉，该专利申请于 2021 年 12 月 31 日，是小米汽车科技公司首个公开专利，专利 CN202111670099.2，公开号 CN114301372A，发明人为罗文辉。

摘要显示，该方法包括：在多相电机发生缺相故障的情况下，获取转子的当前位置，确定其所属的目标区域，按照目标区域对应的控制策略对多相电机进行控制。本公开可以在不额外增加器件改变硬件结构的基础上实现电机的容错控制，进而提升电驱动系统的可靠性。

IT之家了解到，去年 9 月，小米科技有限责任公司宣布，小米汽车正式完成了工商注册，公司名：小米汽车有限公司，注册资金 100 亿元人民币，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军亲自出任法人代表。

官方表示，宣布造车的前 5 个月，小米汽车团队进行了大量用户调研和产业链考察，在紧锣密鼓推进产品定义的同时，从 2 万多份简历中精挑细选，已搭建起了近 300 人的团队，并持续诚邀有志于电动智能汽车事业的英才加入。

小米在去年 3 月底官宣造车，公司拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资约 600 亿元，雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。