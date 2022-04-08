工信部发布最新一批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录，比亚迪海豹等在列

IT之家 4 月 8 日消息，根据有关规定，工信部今日公布了《道路机动车辆生产企业及产品》（第 354 批）、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2022 年第 3 批）以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第三十七批）、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第五十三批）。

在免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第五十三批）名单中，包含一些大家比较熟悉的比亚迪海豹、比亚迪护卫舰 07、小鹏 P7、欧拉朋克猫、丰田 bZ4X、几何 E、零跑 T01、宏光 MINIEV、阿维塔 11、长安糯玉米等车型。

IT之家曾报道，比亚迪在 3 月 30 日公布了新款纯电中型轿车海豹的官图，这款车采用了比亚迪汽车最新的设计语言，预计会在 4 月正式上市。

从申报信息来看，这款车采用封闭式进气格栅搭配两侧凸起的机舱盖，车侧采用溜背设计，并配备有隐藏式门把手。参数方面，海豹车身尺寸为 4800*1875*1460mm ，轴距为 2920mm。海豹一共申报了 3 个版本，两个后驱版本和一个四驱版。

比亚迪海豹采用了比亚迪 e 平台 3.0，消息称双电机版本车型最快 3.8 秒可破百。