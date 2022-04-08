涉嫌超范围采集个人隐私信息，16 款移动 App 被点名

IT之家 4 月 8 日消息，据新华社报道，国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现 16 款移动 App 存在隐私不合规行为，违反网络安全法、个人信息保护法相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息，涉及登陆不同应用市场的多款应用。

1、在 App 首次运行时未通过弹窗等明显方式提示用户阅读隐私政策等收集使用规则，或以默认选择同意隐私政策等非明示方式征求用户同意，涉嫌隐私不合规。涉及 App 1 款，为会找房（版本 1.12.0，小米应用商店）。

2、未向用户明示申请的全部隐私权限，涉嫌隐私不合规的 App 共 16 款，包括爱球迷、MBA 智库、万达普惠、半间教室等，具体如下：

爱球迷（版本 5.0.3，360 手机助手）

MBA 智库（版本 6.13.4，百度手机助手）

万达普惠（版本 4.2.5，百度手机助手）

半间教室（版本 2.3.9，华为应用市场）

袋鼠想学（版本 3.0.4，华为应用市场）

知药客（版本 2.4.9.1，华为应用市场）

好医生（版本 6.1.3，乐商店）

米丫记账（版本 1.2.6，乐商店）

房拉拉（版本 1.0.39，豌豆荚）

天气预报（版本 2.0.8，豌豆荚）

高心健康（版本 2.0.8，小米应用商店）

会找房（版本 1.12.0，小米应用商店）

心灵兽（版本 4.3.1，小米应用商店）

kindle 阅读（版本 8.52.0.100，应用宝）

美术蛙（版本 2.6.3，应用宝）

云上天门（版本 1.1.4，应用宝）

3、App 在征得用户同意前就开始收集个人信息，涉嫌隐私不合规。涉及爱球迷、米丫记账等 5 款 App，具体如下：

爱球迷（版本 5.0.3，360 手机助手）

米丫记账（版本 1.2.6，乐商店）

会找房（版本 1.12.0，小米应用商店）

心灵兽（版本 4.3.1，小米应用商店）

美术蛙（版本 2.6.3，应用宝）

4、未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能，或注销用户账号设置不合理条件，涉嫌隐私不合规。涉及爱球迷、半间教室等 10 款 App，具体如下：

爱球迷（版本 5.0.3，360 手机助手）

半间教室（版本 2.3.9，华为应用市场）

袋鼠想学（版本 3.0.4，华为应用市场）

知药客（版本 2.4.9.1，华为应用市场）

天气预报（版本 2.0.8，豌豆荚）

高心健康（版本 2.0.8，小米应用商店）

心灵兽（版本 4.3.1，小米应用商店）

kindle 阅读（版本 8.52.0.100，应用宝）

美术蛙（版本 2.6.3，应用宝）

云上天门（版本 1.1.4，应用宝）

5、未建立并公布个人信息安全投诉、举报渠道，或超过承诺处理回复时限，涉嫌隐私不合规。涉及万达普惠、袋鼠想学等 6 款 App，具体如下：

万达普惠（版本 4.2.5，百度手机助手）

袋鼠想学（版本 3.0.4，华为应用市场）

知药客（版本 2.4.9.1，华为应用市场）

好医生（版本 6.1.3，乐商店）

房拉拉（版本 1.0.39，豌豆荚）

心灵兽（版本 4.3.1，小米应用商店）

IT之家了解到，对此，国家计算机病毒应急处理中心提醒广大手机用户首先谨慎下载使用以上违法、违规移动 App，同时要注意认真阅读其用户协议和隐私政策说明，不随意开放和同意不必要的隐私权限，不随意输入个人隐私信息，定期维护和清理相关数据，避免个人隐私信息被泄露。