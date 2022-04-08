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搭载锐炫 A350M 的三星 Galaxy Book2 Pro 笔记本韩国开卖，约 13500 元

2022/4/8 18:35:55 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 4 月 8 日消息，上月底，英特尔发布了锐炫系列笔记本独显，同时宣布三星 Galaxy Book2 Pro 将首发英特尔 3 系列锐炫显卡。

英特尔在 PPT 上表示搭载英特尔 3 系列锐炫显卡的 Galaxy Book2 Pro 现已面市，但大部分市场并未上架这款产品。

据 Videocardz 消息，三星 Galaxy Book2 Pro 确实已经面市，不过仅限韩国。

三星 Book2 Pro 笔记本电脑在韩国开卖，目前为止，只有一款型号“NT950XEE-XD72S”配备 i7-1260P 、锐炫 A350M 独显、32GB 内存和 1TB SSD，屏幕为 1080p AMOLED 屏幕，售价 2620000 韩元（约 13650.2 元人民币）。

预计搭载锐炫 A350M 和 A370M 的独显预计将在本季度晚些时候上市。

除了三星之外，联想、宏碁、华硕、戴尔、海尔、惠普等厂商也将推出搭载英特尔 3 系列锐炫显卡等笔记本，价格从 899 美元（约 5726.63 元人民币）起

首批锐炫 A 系列移动端显卡共有 Arc 3/5/7 三个系列，共 5 款型号：

  • A350M：6 Xe 内核，6 光追单元，1150MHz，4GB 显存

  • A370M：8 Xe 内核，8 光追单元，1550MHz，4GB 显存

  • A550M：16 Xe 内核，16 光追单元，900MHz，8GB 显存

  • A730M：24 Xe 内核，24 光追单元，1100MHz，12GB 显存

  • A770M：32 Xe 内核，32 光追单元，1650MHz，16GB 显存

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关键词：三星galaxy三星笔记本锐炫

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