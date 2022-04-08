搭载锐炫 A350M 的三星 Galaxy Book2 Pro 笔记本韩国开卖，约 13500 元

IT之家 4 月 8 日消息，上月底，英特尔发布了锐炫系列笔记本独显，同时宣布三星 Galaxy Book2 Pro 将首发英特尔 3 系列锐炫显卡。

英特尔在 PPT 上表示搭载英特尔 3 系列锐炫显卡的 Galaxy Book2 Pro 现已面市，但大部分市场并未上架这款产品。

据 Videocardz 消息，三星 Galaxy Book2 Pro 确实已经面市，不过仅限韩国。

三星 Book2 Pro 笔记本电脑在韩国开卖，目前为止，只有一款型号“NT950XEE-XD72S”配备 i7-1260P 、锐炫 A350M 独显、32GB 内存和 1TB SSD，屏幕为 1080p AMOLED 屏幕，售价 2620000 韩元（约 13650.2 元人民币）。

预计搭载锐炫 A350M 和 A370M 的独显预计将在本季度晚些时候上市。

除了三星之外，联想、宏碁、华硕、戴尔、海尔、惠普等厂商也将推出搭载英特尔 3 系列锐炫显卡等笔记本，价格从 899 美元（约 5726.63 元人民币）起。

首批锐炫 A 系列移动端显卡共有 Arc 3/5/7 三个系列，共 5 款型号：