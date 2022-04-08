微软更新 Xbox 系统，现已支持禁用系统声音

IT之家 4 月 8 日消息，微软已发布适用于 Xbox One 和 Xbox Series 系列的 2022 年 4 月更新 10.0.22000.4158，带来了两个小的功能升级。

以下是该版本中的新内容：

系统静音：Xbox 主机现允许用户禁用系统声音，例如激活不同的 UI 元素，通知等。你现在可以通过“设置 > 可访问性 > 音频”来选择需要关闭的声音。

输入切换模式优化：按下游戏手柄上的 Xbox 按即可从其他的输入源切换到 Xbox。你可以通过“设置” > 一般设置 > 电视和显示选项 > 设备控制 > HDMI CEC > 通过手柄切换电视输入来开启这一功能。

微软表示，Xbox 主机的最新操作系统更新包含几个已知问题:

一些用户偶尔可能会碰到手柄连接中断，并且可能在快速恢复游戏时没有响应。

混音器可能无法调节。

HDMI-CEC 在某些系统上无法正常工作。

主页可能不会显示基于磁盘的游戏的图标。

操作系统可能会错误地在“我的游戏和应用程序”部分用“试用”标记标记一些游戏。

主机可能在第一次启动时出现分辨率显示错误的问题。

IT之家了解到，上个月，微软推出了“Pin to Quick Resume”功能，而且还支持按钮重新映射、新的手柄固件和新的音频设置向导等功能。