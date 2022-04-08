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LPL 职业选手 LGD.Jay 参与假赌赛，《英雄联盟》官方予以终身禁赛处罚

2022/4/8 20:18:09 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 4 月 8 日消息，今日晚间，英雄联盟赛事官方发布了《关于陈波选手的调查结果及处罚决定》。

公告指出，4 月 5 日，在接到 LGD 电子竞技俱乐部上报陈波选手（ID：Jay）涉嫌违规的第一时间，英雄联盟职业赛事纪律管理团队成立专项调查小组，并就相关情况展开深入调查。现将调查情况和处罚决定公布如下。

IT之家了解到，根据调查取证、与相关方以及当事人的核实，英雄联盟职业赛事纪律管理团队查明：

  • LGD 电子竞技俱乐部陈波选手（ID：Jay）存在影响 LPL 比赛公平性的不正当行为、并参与非法组织的有关英雄联盟赛事的投注，已违反《2022 赛季英雄联盟职业联赛比赛规则》中第 11.1.1.1 条涉及假赛、第 11.3 条涉及赌博、第 11.2.5 条配合调查（消极配合）相关规则。

据介绍，联盟在 2021 年反假赌赛整顿时强调，将以更为严格的标准处理以后的假赌赛违规行为，并反复对全体选手进行培训教育，而陈波选手仍违反以上规则。

公告显示，基于此，根据案件事实、性质、情节等, 英雄联盟职业赛事纪律管理团队做出如下处罚决定：

  • 对陈波（ID：Jay）违反相关规定的行为，予以终身禁赛处罚，即刻生效

  • 陈波（ID：Jay）即日起不得以任何身份参与全球任何地区由腾讯、腾竞及 RiotGames 举办的职业及半职业比赛。此外，联盟官方将与各直播平台沟通，其不可在直播平台进行任何英雄联盟相关直播

英雄联盟赛事官方表示，本处罚决定自公布之日起生效。在本次事件中，LGD 电子竞技俱乐部第一时间主动上报联盟，并积极配合联盟高效完成调查、及时提供有力证据，因此不予以处罚。

《英雄联盟》官方公告

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关键词：英雄联盟LPL

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