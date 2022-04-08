联想小新 Pro 16 2022 搭载 65W RTX 3050 Ti，性能超 RTX 2050 39%

IT之家 4 月 8 日消息，联想即将发布 2022 款的小新系列笔记本，旗舰型号为小新 Pro 16。今天，联想预热了这款笔记本的显卡信息。

官方表示，新款小新 Pro 16 可选 65W 性能释放的 RTX 3050 Ti，支持独显直连，3DMark 跑分超过 60W 的“小 3050”RTX 2050 39%。

作为参考，小米曾在 Redmi Book Pro 15 2022 发布会上将 RTX 2050 显卡称为“小 RTX 3050”，而且 Redmi Book Pro 15 2022 搭载的 RTX 2050 最高 60W 性能释放。

联想还表示，新款小新 Pro 16 不仅支持独显直连，同样支持纯核显模式和混合输出模式。

IT之家了解到，小新 Pro 2022 搭载了 16 英寸 16:10 比例 2.5k 屏，120Hz 高刷新率低蓝光，5ms 灰阶响应时间，还有硬件级校色。

联想小新 Pro 16 2022 将可选 AMD R7 6800H 处理器与英伟达 RTX 3050 Ti 显卡，整体性能释放最高约 85W。“独显直连”功能加持下，在野兽模式中，《英雄联盟》2K 全极高画质独显直连达到了 145 帧，比混合模式提高了 35 帧。《DOTA 2》在观战模式 2K 高画质下，独显直连可达 130 帧，比混合模式高了 41 帧。

预计联想将在本月晚些时候举行发布会，推出新款小新系列笔记本。