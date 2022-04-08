阿里云盘回应“连续大量下载数据后被封号”称“触发风控策略致临时封停”

IT之家 4 月 8 日消息，阿里云盘是阿里巴巴集团出品的一款速度快、不打扰、够安全、易于分享的网盘，深受用户喜爱。

上个月，阿里云盘 App 宣布推出会员权益，非会员用户继续保持不限速；会员 6TB 空间，每月 12 元；超级会员 20TB 空间，每月 30 元。如果用户按年支付，分别还低至 6.8 折和 8.0 折。

在这种情况下，部分网友开始担心阿里是否会使用某些手段限制非会员用户。正好有用户表示：他连续两天通过阿里云盘下载 1TB 数据后, 第三天发现其账号已被封禁。

对此，阿里云盘团队回应蓝点网称：阿里云盘团队明确表示不存在暗地里计算用户下载量进行限速。但网友遇到的这种情况是确实存在的：当出现不合理的使用情况，有可能会触发风控策略导致账号遭到限制。

据悉，这位反馈的网友每天会下载 1TB 数据并连续两日 ，也就是说两天下载 2TB 数据会引起风控系统的注意。毕竟正常情况下很少有用户需要下载如此多的数据, 甚至大多数 100M 宽带用户 24 小时满速下载也才刚刚达成 1TB 的数据量。

IT之家了解到，一年前，阿里云盘启动公测，公布“无论免费付费，未来都不限速”、“简洁不打扰”、“长期投入”等产品原则。

期间，业内对其商业化策略有多轮猜测，包括认为会采取限速措施，以及大幅缩减空间。会员方案漏出后，数码社区用户评论称，两档会员与行业相比，达到同样空间仅 40% 价格；或同样价格有 4 倍的存储空间。

《阿里云盘正式推出会员权益：单月 12 元起，支持云解压、高清播放、备份盘等，最多 10 台设备登录》