中国移动浙江率先实现 5G 超清视话（VoNR）商用：画质达 720p，无需功能费，苹果 iPhone 手机还需等待

IT之家 4 月 8 日消息，据人民邮电报报道，5G 超清视话（VoNR）来了！这意味着用户将不用再通过社交软件视频通话，而是可以畅行在 5G 网络上互打音视频电话。5G 超清视话将更高清更稳定，不用随时担心会卡顿断线，还不用支付额外的流量费。

据中国移动浙江公司，从 4 月 8 日起，5G 超清视话在全国率先商用，为浙江省内的移动 5G 用户带来可视化、多媒体、高感知的超清通话体验。

4G 时代，人们只要打开手机上的 4G VoLTE 开关，即可实现 4G 网络上的高清音视频通话，而 5G VoNR 则是 5G 时代的超清视话应用。

据介绍，5G 超清视话采用了 VoNR（Voice over New Radio）技术，这是 5G SA 网络架构下音视频业务的终极解决方案。该技术能够让语音、视频和数据业务都承载在 5G 网络上，可以充分利用 5G 的大带宽、低时延特性，从而带来更佳通话体验。具体来说有两大特点：一是接通快，2 秒以内即可接起，可以说是“秒拨秒通、拨号即可见”；二是音画质超高清，5G VoNR 全面支持 EVS（Enhance Voice Services）编解码技术，打造“立体传声、真声在耳”的体验，其超清画质分辨率可达 720p，比 VoLTE 通话 480p 又提高一个数量级。

拨通一个 5G VoNR 视频通话，3 分钟通话持续稳定，完全没有卡顿，声音清晰无杂音，传来的画面效果犹如观看网络电影，远高于用社交软件拨打的视频通话效果。

据悉，2020 年 6 月及以后上市的 5G 终端，经软件升级后即可支持 VoNR 语音和视频的超清视话功能。目前，华为、OPPO、小米、荣耀、vivo、realme 真我、三星、中国移动 NZONE 等市场主流品牌的 5G 手机已开始逐步推送新版本，苹果手机用户对此功能还需要等待。此外，5G 超清视话使用起来比各类互联网 OTT 要简便得多，无需下载安装 App，也不用添加好友，拨号即能使用。

在资费方面，5G 超清视话无需功能费，自商用之日起，浙江移动手机套餐、语音产品以及虚拟网内的语音分钟数，均可用于国内 5G VoNR 超清视频通话。亲情网则从 39 人语音畅打升级为 39 人视频畅打。也就是说，在套餐包含的语音通话时间内或者在亲情网内拨打 5G 超清视话，不用额外支付任何费用。

那么，又如何判断是否在使用 5G 超清视话？网络标识会有什么区别吗？

用户在拨打语音或视频通话时，拨号页面显示“HD”标识，且顶端状态栏显示“5G”标识，便说明用户在使用 5G 超清视话业务。