线下 VR 体验馆风口再起，记者实地调查“元宇宙轰趴”

“这个看起来好酷啊！我想玩！”

一位小朋友在纠缠妈妈许久后，终于坐上了 VR 太空椅，体验了一把“上天”的快乐。这一幕并非是科幻电影里的场景，而是部分游客抢先体验“元宇宙”未来场景的一处缩影。

▲ VR 太空舱

周末或者节假日时，我们常常能看见不少 VR 游戏区前排起了长队，年轻人和小朋友们都想体验一回 VR 的乐趣。

但是，对于一些家长和年长者来说，他们认为这类 VR 游戏的价格稍贵，并且体验不佳。“我有点想吐。”一位家长体验几分钟后晕晕乎乎从 VR 太空舱走下来。

▲ 小朋友正在体验 VR 游戏

像这些太空椅、摩托车、战车等“大家伙”，常常出现在游乐场、大型商场、网吧等场地，是普通人最容易接触到的 VR 设备，也是线下 VR 体验馆中最常见的 VR 游乐设备。

与 80 后、90 后钟爱的电玩城相比，线下 VR 体验馆或许正在成为 00 后、10 后的游戏娱乐中心“主力”。

▲ VR 游戏区域

线下 VR 体验馆起源于 2015 年的 VR 行业热潮，曾一度被认为是 VR 产业最快实现商业化变现的途径。据市场分析机构 Greenlight Insights 发布的线下 VR 市场调查报告，全球范围内线下 VR 体验馆的数量将在 2023 年增长到超 24500 个。

线下 VR 体验馆有哪些类型？玩起来的感受如何？背后又有哪些厂商？火了这么多年，线下的 VR 体验到底是什么样？在亲自体验一番线下 VR 体验馆，并和相关负责人深入交流后，我们发现线下 VR 体验馆的厂商们正在快速扩张自己的“商业版图”。





01. 再迎爆发期，线下 VR 体验馆度过“寒冬”

线下 VR 体验究竟在玩些什么？

在探访了多家 VR 体验店后，我们发现根据场地规模线下 VR 体验馆可以分为三种类型：中岛、大空间综合体验店以及大型 VR 娱乐主题乐园。

中岛往往只有两三台设备，像是蛋椅或者是过山车等小型 VR 游戏设备。中岛的 VR 游戏设备一次体验时长往往在 10 分钟到 15 分钟，体验价格在 40 元到 60 元不等。

▲ 中岛类型的 VR 游戏区域

而大型空间综合体验店的价格会略高一些，往往在 150 元到 200 元左右，时长也在 10 分钟到 30 分钟不等。但这类线下 VR 体验馆不仅包括 VR 体验场地，往往还提供一些桌游场地。

最后一类大型 VR 娱乐主题乐园往往是指以各种 VR 设备搭成的 VR 主题乐园。行业人士透露，目前国内还没有完全落地的大型 VR 娱乐主题乐园，南京、长沙等多地均在推进相关项目。

国外方面，美国线下 VR 娱乐公司 The Void 曾经在 2015 年打造一个虚拟现实娱乐中心。

The Void 的虚拟娱乐中心场景会依照虚拟世界的地形搭建起来，并且加入喷气、洒水等多种特效，让人们通过虚拟现实场景和实际主题乐园相结合形式，感受虚拟世界的乐趣。

▲The Void

不过，由于疫情的影响，The Void 在 2020 年停止运营，各大场馆均闭馆。近期 The Void 更新了自己的官网，并宣布他们将带着更好的 VR 技术回归。

事实上，不仅是 The Void，不少线下 VR 体验馆同样随着市场的变化，努力度过行业“寒冬期”。

从现有材料来看，线下 VR 体验馆多数起源 2015 年左右国内爆发的 VR 行业热潮。在那时，曾经有业内人士预测，线下 VR 体验馆会像网吧、游戏厅一样成为未来娱乐产业主体形态。

但实际情况是，当年的线下 VR 体验馆并没有像当时多数人所设想的那样，迅速渗透至各大商场，取代网吧、游戏厅等场景，反而是处在不温不火的状态。

中国 VR 体验店联盟的《中国 VR 体验店现状白皮书》显示，至 2016 年 11 月，全国 VR 体验店超过 3000 家，但当年盈利的却不到 30%。

就连 Meta 也曾在 2017 年关闭了 200 家 Oculus Rift 线下体验店，差不多砍掉了在全美开设的 500 家体验店的 40%。

▲ Oculus Rift 线下体验店

有专家认为，由于 VR 体验不属于高频娱乐形式，用户复购率较低，线下 VR 体验更像“一锤子买卖”，难以扩大市场规模。

但部分行业内人士却持有不同观点。“好的线下 VR 体验馆产品的回本率和盈利率整体上是高于一般的线下体验产品。”STEPVR 的创始人兼总裁郭成告诉智东西，他从长期的行业观察中发现，线下 VR 体验馆的运营情况要依据店铺的选品、选址和选人而定，郭成认为单从数据分析则比较片面。

经过了行业“降温”时刻，越来越多的线下 VR 体验馆开始沉下心来专注于某一领域。随着不少 VR 技术瓶颈的突破，近年来线下 VR 体验馆也开始逐渐复苏。

像是 Sandbox VR、The Void 之类曾经一度关停的公司也在“元宇宙”热潮下，宣布了自己的回归计划。

数据显示，2017 年国内线下 VR 体验馆市场规模达到了 10.4 亿元，从 2018 年开始，市场呈现稳定增长状态，增长率维持在 30% 以上，在 2020 年突破 40 亿元。

由此来看，随着技术瓶颈的突破，线下 VR 体验馆正在迎来高速发展的阶段，也让更多的人初次接触 VR 世界。

至于你初次看到的 VR 世界会是什么样，这可能得取决于你愿意为这次 VR 体验付多少钱。如果百元之内，你可能会戴着 VR 头显坐在“战车”上，体验一把过山车的快乐。如果你愿意再多花一点钱，两百元左右，你还可以去末世中当 15 分钟的“救世主”，通过枪战、打丧尸满足自己的英雄梦。

02. 亲测北京高分 VR 体验馆 大空间 VR 体验突破空间限制

我按照大众点评的排名，找到了北京 VR 好评榜上的沉浸世界和未来战场两大线下 VR 体验馆，并实地调查了一番。

▲ 北京朝阳区未来战场常营店

“好真实啊！”我刚刚戴好设备，就听到同行的一个游客说道。

与消费级的 VR 头显不同，人们在线下 VR 体验馆中参加一场游戏，至少需要两个设备：VR 头显和“背包”。其中，“背包”相当于一个电脑主机，主要承担算力的作用。有时，根据选择的游戏类型不同，厂商们还会配有赛车、枪械等游戏外设。

▲ 大空间 VR 游戏的“外设”

我玩的第一款线下 VR 游戏是未来战场的《变种入侵・灭世》。在我戴上 VR 头显之后，游戏场景里天空上正在飞的乌鸦群、身边破旧的木屋，略显恐怖的 BGM，让我很容易就感受到末日的氛围。

“快快！跑起来！”游戏过程中，旁边的队友会一直提醒你跑动起来，躲避攻击。同时，由于大家都处在同一游戏场景中，你能实时看到自己的队友分别处在什么位置。

▲ 一千平方米的 VR 游戏区域

但你能很明显地感受到这类射击类型游戏的不足之处，游戏画面清晰度有待提升，交互方式比较单一，相比手机端或者电脑端的游戏来说，线下 VR 游戏的乐趣可能更多还是重在“体验”二字上。

在实地调查的过程中，我还走访了沉浸世界的线下 VR 体验馆。

与未来战场千余平方米的场地不同，沉浸世界的店面设置在商场的内部，VR 游戏区面积大约 50 平方米，较为科幻的店面设计引得不少人驻足围观。

▲ 沉浸世界的 VR 游戏区域

王明刚刚和朋友们在沉浸世界享受了《仙剑奇侠传 4》VR 游戏的快乐。“我觉得挺好的，能感受到虚拟世界的沉浸感。有时还能感受到脸上有风吹过，脚下有震动感。”王明说。

当问到背着“背包”的感受时，他说：“还可以，没什么太大感觉，和上学时的书包差不多。”但同行的一位女生觉得“背包”有点重，“后半场跑不动了。”

▲ 沉浸世界的 VR 游戏场景

不同的人可能对于 VR 游戏的看法和感受不同。线下 VR 体验馆的店员们常常见证了多数人第一次体验 VR 的过程，由于部分 VR 游戏场景制造比较逼真，恐怖氛围拉满，常常会吓到游客。“不要怕，都是假的。”在游戏过程中，我们可以常常听到店员们这样安慰顾客。

在与多位店员交流时，他们都提到目前线下 VR 体验馆人流量挺大，“周末的时候大概能有 60-70 人。”

第三方数据显示，2021 年 9 月 VR 体验相关搜索量相较 2020 年同期增长 97.5%。全国 VR 体验馆商户总量较 2019 年同期增长 93.2%。对于不少不愿意买大几千的 VR 头显，但想体验一回 VR 乐趣的消费者来说，线下 VR 体验馆是他们接触 VR 世界的最佳方式之一。

不少人从火爆的人流量中窥见了商机，试图从中分一杯羹。刘先生正准备开一家线下 VR 体验馆，但在玩了几局游戏之后，他觉得线下 VR 体验馆的游戏类型较少，“多数都是射击类的游戏，玩法比较单一，而且有些人觉得太晕了。我有个朋友玩了一会儿就受不了。”

同时，他提到自己有这个想法是因为此前看到春节期间线下 VR 体验馆的人流量比较大，又联系上最近大火的“元宇宙”，觉得是个不错的机会。“不过，还得再看看。”他最后说道。

03. 藏在 VR 游戏背后的硬件厂商 HTC、大朋 VR 闷声赚钱

可能不少人和我一样心中有个疑问：“这些线下 VR 体验馆背后都是哪些厂家？他们都是自己研发设备的吗？”经过一番调查，我们从这些线下 VR 体验馆中找到不少眼熟的 VR 硬件玩家身影。

1、HTC：联手多家线下体验店，成为沉浸世界最大硬件提供商

在沉浸世界里的 VR 游戏场馆，我们一进去就可以看到 HTC 的 VR 头显和手柄等设备。

▲ HTC 的 VR 手柄

据调查，沉浸世界是 HTC VIVE ISV 的合作伙伴。沉浸世界所有门店都使用 HTC VIVE Pro 专业版头显、HTC 和英特尔联手打造的 VIVE 无线升级套件套装。

HTC 中国区总裁汪丛青介绍，HTC 一直以来很重视 B 端市场，大概从三年前起，70％以上的中国销售都面向 B2B 行业。“企业级用户需要的是更耐用、更兼容的设备。”

不仅如此，HTC 还在移动终端领域不断加码。台湾媒体 Digitimes 爆料，HTC 的 VR 部门 HTC VIVE 正在开发一款专注于 VR / AR 功能的智能手机。

2、大朋 VR：扎根行业 8 年，布局 B 端、C 端双赛道

在走访多家 VR 体验馆时，大朋 VR 头显频繁在多家线下 VR 体验馆中出现，大朋 VR 这家扎根在 VR 行业近 8 年的公司悄然露出自己的商业一角。

大朋 VR 是上海乐相科技有限公司旗下的 VR 品牌，该公司成立于 2015 年 4 月，是一家软硬件一体化的 VR 技术公司。

国际调研机构 Counterpoint 数据显示，大朋 VR 2020 年 Q4 海外出货量排名全球 Top5。就在 2021 年 11 月，大朋 VR 拿到了最新一轮的千万美元融资。现在，大朋 VR 已经将自己的商业触角延伸至四十多个国家和地区。其中，新加坡、马来西亚、日本等多个国家，大朋 VR 的业务占比高达 30%。

大朋的产品线在 B 端和 C 端均有分布，其中 P 系列主要是面对 B 端、E 系列面对 C 端消费者，主打功能包括影院、游戏等消费级场景。

▲ 大朋 E3 头显

大朋 VR CEO 陈朝阳曾在接受媒体采访时说道：“近几年来，大朋内部一直是 C 端和 B 端双打的局面。因为市场成熟度原因，其中向 B 端偏的更多一些，这不仅来源于产业里虚拟人、数字人发展的启发，更多是关于大朋想要做一些差异化和有价值的事情。”

他提到与 C 端的产品拼参数不同，面向 B 端的产品需求在提供同样性能的情况下，尽可能地为客户提供较高的性价比。

现有资料表明，早在 2017 年，乐客 VR 的 E3 蛋椅系统就与大朋 E3 头显适配，并且联合出售，两个大朋 E3 一体机 VR 头显和 E3 蛋椅系统的售价为 8800 元。除了乐客 VR，国内 VR 娱乐厂商幻影星空等同样也会在部分设备上采用大朋 E3 一体机 VR 头显。

3、STEPVR：逐步自研硬件产品，构建完整生态体验

与前面两家线下 VR 体验馆在 VR 设备方面与硬件厂商合作不同，STEPVR 已经逐步开始研发自己的 VR 头显，根据自己对 VR 体验的看法，量身打造自己所需的 VR 头显。

▲ 未来战场二代头显

与其他线下 VR 体验馆不同，STEPVR 主要从事线下 VR 大空间综合体验馆，VR 游戏体验区一般能达到千余平方米以上。

STEPVR 是北京国承万通信息科技的品牌，拥有 VR 线下大空间产品品牌“未来战场”。据相关负责人介绍，目前 STEPVR 还能支持异地大空间 VR 游戏对战，不同地区的人们可以同时体验线下 VR 娱乐的乐趣。

“目前的热门游戏都具有联机、技能对打和 PVP 对战等要素，我们为消费者提供的游戏同样也是这种类型。”STEPVR 的创始人兼总裁郭成说。他认为在内容生态方面需要优先给消费者提供最好玩，最热门的游戏类型。

在硬件方面，STEPVR 已经完成近 4 代产品迭代，目前多数场馆使用的为第二代产品，也就是 STEPVR 与惠普公司联手开发的 VR 头显，和 STEPVR 自己研发的“背包”。随着自研化的节奏加快，STEPVR 第三代自研 VR 头显和轻量化背心已经进入调试阶段，第四代产品也正在紧密研发的过程中。

从这些厂商的动作来看，不少 VR 硬件公司都在布局 B 端和 C 端两条赛道，并且正在和线下 VR 内容公司联手打通 VR 内容生态。

04. 结语：线下 VR 体验馆“遍地开花”

在经过走访和调查多家线下 VR 体验馆后，我们发现线下 VR 体验馆正在迅速扩张。不仅各大厂商想出各种花样吸引客户加盟，同时不少硬件厂商也在为客户提供更好的性价比服务。

但线下 VR 体验馆也存在一定的不足之处，较高的价格、单一的游戏体验以及内容生态壁垒等不足之处也都直观地呈现在消费者的面前。

线下 VR 体验馆正在成为越来越多的消费者进入 VR 世界最直接、快捷的方式。随着近期 VR 技术的突破，线下 VR 体验馆或迎来一场新的爆发阶段。