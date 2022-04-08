现代 IONIQ 6 电动轿车即将发布，预计将采用更大的电池

IT之家 4 月 8 日消息，据 Autocar 报道，现代设计总监 SangYup Lee 证实，全新的 IONIQ 6 电动汽车将在未来几个月内首次亮相，并确认 IONIQ 6 的官方设计已获得批准，定位于纯电动轿车。

“IONIQ 6 本着预言的精神。这款新车将采用新的设计，车身变得更高，并且保证了内部空间最大化。此外，这款汽车的空气动力学也有很多改进。已经做了很久了。”

《韩国经济日报》早在 2021 年 8 月就报道称，这款车将被加长和重新设计，而其电池组的容量将增加约 5 千瓦时至 77.4 千瓦时（之前为 72.6 千瓦时）。

值得一提的是，起亚 EV6 已经采用了更大的电池组，因此 Autocar 认为 IONIQ 6 可能比现代 IONIQ 5 更类似于 EV6 。

通过此前的爆料来看，新车将采用与 IONIQ 5 跨界车相同的 E-GMP 架构，因此外媒认为它应该配备相同的 800V 电压，并提供单电机和双电机 (AWD) 。

Autocar 指出，如果 IONIQ 6 的电池组比 IONIQ 5 更大，所以续航里程可能会更长。这不仅是因为更大的包装，而且因为预计 Ioniq 6 在空气动力学方面的效率更高这一事实是有道理的。

在动力性能上，据外媒推测，新车将会提供两种动力车型，分别是搭载最大功率 160kw 的单电机车型和最大功率 230kw 的双电机四驱车型，其中双电机四驱版车型的续航或将达到 483km，并提供快充模式，参考现代 IONIQ 5、起亚 EV6 来看，两驱版车型续航预计在 600km 左右。