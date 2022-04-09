SpaceX 成功发射“猎鹰 9”火箭，首次将四名私人宇航员送往国际空间站

北京时间 4 月 8 日晚间消息，据报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 刚刚成功地发射了一枚“猎鹰 9”运载火箭，将四位乘客送往国际空间站（ISS）。

北京时间 4 月 8 日晚上 11 点 17 分，SpaceX“载人龙飞船”搭载“猎鹰 9”火箭，从佛罗里达州的肯尼迪航天中心 39A 发射台升空，携带四名乘客飞往国际空间站。

这次发射任务名为“AX-1 MISSION”，由美国私人航天公司 Axiom Space 组织，四名乘客分别为美国宇航局（NASA）前宇航员迈克尔・洛佩兹-阿莱格里亚（Michael Lopez-Alegría）、美国房地产大亨拉里・康纳（Larry Connor）、加拿大投资人马克・帕蒂（Mark Pathy），以及以色列商人埃坦・斯蒂比（Eytan Stibbe）。

此次发射是“猎鹰 9 号”火箭一级助推器的第五次飞行，此前曾发射 GPS III 航天器 04、GPS III 航天器 05、Inspiration 4 和一次“星链”任务。这一次，火箭一级助推器将降落在位于太平洋上的“Shortfall of Gravitas”回收船上。发射 10 分钟后，火箭一级助推器成功回收。

另外，支持这次发射任务的“载人龙飞船”是第三次执行任务，之前曾执行 Demo-2 和 Crew-2 任务。

这一次的“AX-1 MISSION”任务，也是第一次全私人宇航员飞往国际空间站。另外，这也不是一次简单的太空旅行。按计划，这四名乘客将在国际空间站与专业机组一起参加科教工作，包括在轨道实验室参加教育推广和创新研究实验。

“载人龙飞船”计划在 4 月 9 日与国际空间站对接，并在 8 天后返回地球。

Axiom Space 是美国一家私人航天公司，目标是在 2024 年之前建造并运营世界上第一个商业空间站。此外，该公司还计划为去太空旅行的客户提供管理服务。