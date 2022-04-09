苹果 35W 双口 USB-C 充电器曝光

IT之家 4 月 9 日消息，根据 9to5Mac 发现的一份泄露的支持文件，苹果可能计划在不久的将来推出一款双口 35W USB-C 充电器。支持文件只在苹果网站上出现了很短的时间，但其中明确提到了未发布的充电器。

▼ 苹果的 30W 充电器

苹果目前还没有推出双 USB-C 接口的充电器，因此这可能是苹果正在开发的产品。35W 可为各种苹果设备充电或供电，从 MacBook Air 到 iPad、iPhone、Apple Watch、HomePod。对于 iPhone 和 iPad，它的功能足以支持快充。

据报道，该充电器将支持以下模式：5VDC / 3A 或 9VDC / 3A 或 15VDC / 2.33A 或 20VDC / 1.75A，将提供最高 35W 的总充电功率，而不是每个 USB-C 口的 35W。

目前还没有关于这款配件何时推出的消息，IT之家了解到，此前苹果分析师郭明錤表示，苹果在 3 月初正在开发一款具有新外形设计的“30W 充电器”，计划在 2022 年的某个时候推出它。

郭明錤透露，苹果的新 30W 充电器采用氮化镓 GaN 技术，可以实现更小、更轻的外形尺寸。