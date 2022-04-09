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谷歌宣布与 iFixit 合作，为 Pixel 手机配备 DIY 维修套件和五年更新

2022/4/9 6:55:16 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 9 日消息，谷歌和 iFixit 签署了一项协议，将确保几乎所有现有的 Pixel 系列智能手机和所有即将推出的 Pixel 设备都将配备 DIY（自己动手）维修套件。iFixit.com 将在今年晚些时候单独销售谷歌手机零件，并以套件的形式出售。

谷歌已确认支持“维修权益”运动，并与 iFixit 合作为 Pixel 用户推出了一项自我维修计划。iFixit 在一篇博客文章中宣布，他们将在 2022 年夏季推出 Pixel 自我维修计划。自我维修计划及其组件将在美国、英国、加拿大、澳大利亚和欧盟国家推出。

该计划将提供关键组件，例如电池、相机和显示屏，以及对 Pixel 智能手机进行维修的常用部件，这些组件将单独提供。而尚未进行 DIY 维修的 Pixel 用户需要购买这些组件作为“维修套件”的一部分。

iFixit 的 Pixel 设备维修套件将随附维修所需的所有工具，包括螺丝刀、撬棒和 iOpener。iOpener 是一个经过校准的加热设备，旨在将热量直接均匀地施加到通过粘合剂连接的手机部件上。

该套件还将包括一个粘合剂，用于重新给手机添加防水，还有一套六个三角撬片、iFixit 打开工具、吸盘、斜角镊子、带有集成 SIM 弹出工具的精密钻头工具，以及为特定型号设计的 4 毫米精密钻头。

IT之家了解到，谷歌表示，未来所有的 Pixel 系列智能手机都将自动包含在自我维修计划中。此外，谷歌还为最新的 Pixel 6 系列设备提供五年的安全更新，来帮助延长 Pixel 智能手机的使用寿命。

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关键词：谷歌 PixeliFixit

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