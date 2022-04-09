华为鸿蒙 HarmonyOS《原子化服务上架规范》重要更新：手机品类必须适配折叠屏，服务跳转 App 时不允许出现开屏广告

IT之家 4 月 9 日消息，华为鸿蒙官方近期表示，这些更新将会影响原子化服务上架。《原子化服务上架规范》做了更新，4 月 30 日起，新规范将严格执行，7 月 30 日后若服务仍未完成整改，将被下架。

一、引言

随着原子化服务生态的发展，业务诉求也在不断地变化，为了适配更多移动产品形态、提升用户体验、以及与合作伙伴协同促进生态建设持续高品质发展，华为鸿蒙本次对《原子化服务上架规范》（后文简称：规范）做了更新。下面跟随一起了解一下本次规范有哪些新增内容吧~

原子化服务上架规范：

https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/distribution/service/overview-0000001193306834

二、上架手机品类必须适配折叠屏

1. 背景

近年来，折叠屏手机火热上市，HarmonyOS 也为折叠屏手机提供了设计指导，在规范执行期间，华为鸿蒙团队发现部分原子化服务上架手机品类时，只适配普通手机屏，不适配折叠屏。

因此，为了适配更多移动产品形态，给广大用户提供统一一致的用户体验，华为鸿蒙团队在“不同设备卡片规格要求”章节中新增了：若原子化服务选择上架手机品类，则必须按照折叠屏适配要求进行设计，如不符合，将不允许上架。

2. 官网新增内容

原子化服务平台致力于协同各原子化服务商，为用户提供更加优质的多设备使用体验。原子化服务商应根据以下设备卡片适配规范相应地进行开发部署。若服务不符合相关规范要求，将不允许上架：

折叠屏、平板设备服务卡片适配

智慧屏卡片规范

穿戴卡片规范

更多详情参考官网：

https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/distribution/service/card-specifications-0000001193306836

三、服务功能中新增对跳转行为的明确描述

1. 背景

在规范执行期间，华为鸿蒙团队发现部分原子化服务没有实现应有的基础功能，当用户点击卡片页面时，直接跳转到对应的 App 或下载界面，这非常影响用户体验。

另外有些原子化服务虽然实现了基础功能，但从服务跳转 App 时，出现 App 启动时的开屏广告，导致用户无法一步直达相关服务页面，给用户带来不好的体验和感受。

因此，为了提升用户体验，华为鸿蒙团队在“服务功能”章节中新增了：在服务未实现基础功能前，不允许跳转 App 或下载界面，若服务已实现基础功能，则在服务跳转 App 时不允许出现开屏广告。

2. 官网新增内容

注释 B：服务不允许在未实现基础功能、上架功能的情况下，跳转 App 或应用下载界面，且服务在跳转 App 时需要一步直达相关服务页面，App 启动时不能再有开屏广告。

更多详情参考官网：

https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/distribution/service/functions-0000001238266765

四、本次规范执行节奏图

此外，本次规范具体落地工作的展开有以下 3 个阶段（如下图所示），原子化服务平台将按照以下时间节点，推动原子化服务商对自身服务进行相应调整，共同提升服务质量和用户体验。4 月 30 日起，新规范将严格执行，请各位小伙伴注意。