安卓 12 新机现 Dirty Pipe 高危提权漏洞，可被恶意 root，谷歌和三星推出修复补丁

IT之家 4 月 9 日消息，今年 3 月份，安全研究员 Max Kellermann 发现了 Linux 内核的一个高危漏洞，该漏洞被称为 Dirty Pipe（脏管道），编号 CVE-2022-0847，可以覆盖任意只读文件中的数据，并获得 root 权限，大量新发布的安卓 12 手机受影响。

目前，大多数安卓手机厂商还没有推出修复补丁，而谷歌和三星率先行动了。

本周四发布的用于 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 的谷歌 Android QPR3 Beta 2 中有一个内核补丁，修复了这一高危提权漏洞。三星在 Galaxy 手机的 4 月更新中提到了这一补丁，并且该更新已被验证可以阻止 Dirty Pipe 攻击。

IT之家了解到，该漏洞在 Linux 内核 5.8 版本及以上，5.16.11、5.15.25 和 5.10.102 版本以下受影响，也就是 5.8 <= 影响版本 < 5.16.11 / 5.15.25 / 5.10.102。

而按照安卓系统的要求，大量新发布的安卓 12 手机已经用上了 Linux 内核 5.8 版本及以上，因此这些设备将受到影响，包括搭载骁龙 8 Gen 1、天玑 8000 系列、天玑 9000、Exynos 2200 和谷歌 Tensor 的设备等。