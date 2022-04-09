高德地图上线“智能避堵”功能

IT之家 4 月 9 日消息，近日高德地图全新上线的“智能避堵”模式，升级 App 至最新版本后，当用户在驾车出行途中，高德地图就会根据当前路线上的交通动态信息，实时计算前方拥堵路段及距离，视实际情况自动开启智能避堵模式，不需要用户主动操作。

据介绍，进入该模式后，如存在相比当前更优的备选路线，高德地图将及时提示用户该路线的优势（例如时间更快，拥堵更少等），并建议切换至新路线；如没有更优路线，也会智能指出新路线的缺点（例如红绿灯多，时间、路程长等），并告知用户当前所在的即是最优路线。

高德地图智能避堵更聚焦于用户眼前面对的拥堵问题，通过智能算法动态规划出躲避拥堵的更优路线，同时避免用户大幅度地改变原定路线，从而以更优性价比的方式，最大程度地改善驾车体验。

高德地图称，在驾车出发前，通过当前路况信息和智能算法，导航可为用户提前规划躲避拥堵的全程最优路线；而针对更具实效性的行程中途场景，高德地图此前已上线“交通实况”服务，联合全国 300 多个城市的交警入驻，发布拥堵事件的权威信息（如拥堵原因、派警情况、预计疏通用时等），同时也为拥堵路段上的用户提供信息发布和分享平台，方便他人了解第一手路况。