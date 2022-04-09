“期待欧盟介入！”Vivaldi 仍对微软 Win11 默认浏览器选择不满意

IT之家 4 月 9 日消息，早在去年 12 月，Vivaldi 就抨击了微软，称其让 Windows 11 的默认浏览器选择变得更加困难。而微软通过 KB5011563 下的可选累积更新，为 Windows 11 添加了一个一键式选项来设置默认浏览器。

尽管如此，Vivaldi 仍然对微软的努力并不完全满意。

Vivaldi 的联合创始人兼首席执行官 Jon von Tetzchner 就该意见向 The Register 发表了以下声明：

虽然他们已经做出了尝试，但事实上微软已经按照它的方式完成了设置，这样做只是为了避免因反竞争行为而被起诉，而不是真正解决根本问题。 微软应该让所有用户都可以像使用 Edge 一样轻松使用其他浏览器，并停止滥用权力将 Edge 推送给用户。危害还在尝试让切换和使用其他浏览器变得更加困难。我们期待欧盟跟进这一弊端。

IT之家了解到，Firefox 火狐浏览器的公司 Mozilla 也对微软的这项改进不太满意，并表示“还可以做得更多”。

微软改善用户的默认浏览器设置体验的变化是朝着正确方向迈出的一步。但是在尊重 Windows 上默认浏览器选择方面还可以做得更多。人们应该有能力简单轻松地设置默认状态，所有操作系统都应该提供官方开发对默认状态的支持。在实践中，我们还希望看到在减少将一个新的浏览器设置为默认状态所需的步骤方面取得进展，以及开放和提供应用程序设置默认状态所需的 API，供其他微软应用程序使用。

《微软 Win11 正式版终于支持一键更改默认浏览器》