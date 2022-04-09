vivo S 系列也升杯：消息称 S15 Pro 工程机搭载天玑 8100 + 高刷 OLED 屏，快充性能影像大升级

IT之家 4 月 9 日消息，vivo S 系列是该品牌的“先锋影像旗舰”系列，多款机型拥有双前置镜头，售价在 2000 元价位段。

据数码博主 @数码闲聊站 爆料，vivo S 系列也要升杯，vivo S15 Pro 工程机搭载了天玑 8100 处理器，大底主摄和副摄都有升级，快充性能影像算大升级。

此外，该工程机搭载高刷 OLED 屏，配备 80W 快充，听起来似乎很值得期待。

IT之家了解到，目前天玑 8100 已在小米 Redmi、realme 等品牌的多款新机中推出，而一加、OPPO 的新机也即将到来。

天玑 8100 采用台积电 5nm 制程，CPU 部分包含 4 个 2.85GHz A78 核心 + 4 个 2.0GHz A55 核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU 580 架构。

该平台采用新一代 R16 5G，上行速度增强 3 倍，双载波下行速度 4.7Gbps，比单载波提升 2 倍。支持 Imagiq 780 相机，4K 视频录制功耗低 30%。

此外，vivo 最近有多款 5G 新机入网，消息称型号为 v2190a 的新机就是即将到来的 vivo S15e。该机将配备 4700mAh，支持 66W 快充，还自带红外功能。