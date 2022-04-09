三星 Galaxy A13 4G 手机发布：售价 1204 元，搭载 6.6 英寸 FHD+ LCD 屏幕，5000mAh 电池

IT之家 4 月 9 日消息，据 Neowin 报道，三星宣布 Galaxy A13 在美国上市。值得一提的是，这个版本没有 5G，售价 189 美元（约 1203.93 元人民币）。

在其宣传中，三星将 Galaxy A13 的目标锁定在希望为其员工配备设备以开展工作的企业。“是医疗保健、零售和物流等行业的理想选择”，因为它足够支持填写表格、记录数据、用地理标签签到，有持久的电池续航，还有可以扫描条形码和拍摄高清晰度照片的多镜头摄像系统。

三星 Galaxy A13 手机搭载了 6.6 英寸 FHD+ LCD 显示屏，1080 x 2400 分辨率，采用 60Hz 刷新率，20:9 长宽比，覆盖大猩猩玻璃 5。

三星 Galaxy A13 手机采用八核 2 x 2.4Ghz + 6 x 2.0Ghz CPU，3GB 内存，32GB 存储空间，支持 MicroSD，最高可达 1TB。

三星 Galaxy A13 手机后置 5000 万像素主摄像头，500 万像素超广角相机，200 万像素微距相机，200 万像素深度相机。前置 800 万像素自拍相机。

三星 Galaxy A13 手机内置 5000mAh 电池，支持 15W 快速充电。支持侧面指纹传感器，支持单扬声器，3.5 毫米耳机插孔。预装基于安卓 12 (S) 的 One UI 4.1 系统。

与其他三星设备类似，Galaxy A13 配备了 Knox Security 和安全文件夹加密功能，以保证设备上的数据安全。通过私人共享等功能，企业员工可以发送有时间限制和有效期的敏感文件，以及防止屏幕截图以确保数据不被复制。三星 Care+ for Business 保修服务还可以保护企业的投资安全，避免意外损坏。