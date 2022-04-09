马斯克 SpaceX 再次创造历史！三位太空游客坐五手火箭成功升空，今晚达到空间站，票价 3.5 亿元

现在，人类朝着真正的太空旅行，再向前了迈进一大步！当地时间 4 月 8 日早上 11 点 17 分，随着 SpaceX“五手”火箭猎鹰 9 号发射成功，3 位游客为期 8 天的空间站之旅，就此拉开序幕。

值得一提的是，这次飞行没有任何一位是现役职业航天员，所有游客均是付了 5500 万美元（约 3.5 亿元）的门票（其中一位是执行公司员工不付钱）。乘坐的火箭、飞船也都来自商业公司。

也就意味着，历史上首次！国际空间站迎来了全私人、全商业之旅。马斯克也再次书写自己历史，猎鹰 9 号完成第一个全私人载人航天飞行任务。网友激动表示，“送我去太空”、“去月球”。

值得一提的是，这一次还有更大的野心浮出水面。那就是其幕后组织者 Axiom Space，迈出了建设商业空间站的第一步。人类的太空探索，真正进入了商业化、民用化时代。

国际空间迎来首个游客机组

当地时间 4 月 8 日早上，比原计划推迟了两天，在发射架上矗立多天的五手猎鹰 9 号火箭和三手龙飞船，开始有所动静。发射前 3 小时，四名宇航员正式亮相，乘坐特斯拉前往 39A 发射台。

11 点 17 分，期待已久的一幕到来。点火，发射！

猎鹰 9 号火箭带着 4 位乘客向国际空间站行进，控制中心现场掌声雷动。2 分 40 秒后，第一级推进器与上一级分离。

8 分钟左右，第一阶段进入燃烧完成。9 分 30 秒后，火箭一级成功着陆在海上回收船上，瞬间变成“六手”。

飞船里的几位乘客，也挥手庆祝~

12 分 07 秒后，龙飞船与火箭第二级分离。

自此之后，龙飞船将朝着国际空间站全速前进。

预计北京时间今晚 7：45，完成与国际空间站的对接。

NASA 退休航天员跟三国商界大佬

按照原有计划，本次轨道飞行共计 10 天，其中在国际空间站呆 8 天，届时将跟里面的专业航天员一起生活。历史上，这也不是第一次有太空游客到访国际空间站。最近一次，要属去年 12 月（2021 年）日本企业家前泽友作乘坐联盟号前往国际空间站。但跟此前去观光旅游不同的是，这一次倒是完全没有闲着。

在这 8 天里，他们将跟宇航员一起参加科教工作，完成大约 25 个不同的实验，包括 100 多小时的研究，涵盖人类研究、生命和物理科学、技术演示和地球观测等内容。

再来看看本次任务的全平民班底，其中最小年龄 50 岁，最大年龄 71 岁。

首先，领队、任务指挥官是 NASA 的退休宇航员 Mike Lopez-Alegria。

他曾在太空中度过 258 天，共执行过 3 次航天飞行任务和 1 次国际空间站飞行任务。还是 NASA 太空行走次数最多的纪录保持者 ——10 次太空漫步，持续时间累计 67 小时。现在，他是本次执行公司 Axiom Space 的员工。

而其他三位同行者则是 Axiom Space 公司的客户，需要支付前往空间站的费用 5500 万美元，折合人民币 3.5 亿元。据说，原计划汤姆・克鲁斯和道格・李曼将为电影拍摄参加飞行，但后来宣布他们将在之后的飞行任务中飞行。

最终前往空间站的三位游客，妥妥都是商界大佬啊~

其中有美国房地产大亨 Larry Connor。已经 71 岁高龄的他，同时也是一位经验丰富的飞行员、喜欢越野赛车。此次担任龙飞船飞行的副驾驶。值得一提的是，老爷子似乎非常有个性。他在新冠肺炎疫情暴发之初时，曾把自己在股市上赚的 160 万美元，全部分给了员工，并表示：这是他们应得的。

第二位进入国际空间站的游客，是加拿大投资人 Mark Pathy。

他出生于 1969 年，同样也不年轻了。除了搞投资外，Mark 还是一位慈善家，曾为一些医疗机构筹集捐款 550 万美元。现在，他是加拿大第二个登上太空的平民，并将在此次飞行任务中参与完成加拿大大学和蒙特利尔儿童医疗研究所的研究项目。

最后要介绍的是以色列商人 Eytan Stibbe。

他生于 1958 年，除了企业家这一身份外，还是以色列空军前 F-16 战斗机飞行员。从 2013 年到 2019 年，他一直在以色列空军飞行学院担任讲师。

本次太空中进行的实验包括来自以色列初创公司“大脑耳机”，研究大脑对太空飞行和太空生活的反应，还有非营利拉蒙基金会的一些科学设备。

Eytan Stibbe 除了完成这些实验外，还将纪念以色列首位宇航员 Ilan Ramon，他曾在航天飞机事故中遇难。在这次飞行后，Eytan Stibbe 将成为第二个进入太空的以色列人。

迈出空间站走向商业化第一步

此次飞行承载的，不仅仅是人类商业太空旅行的意义。还是一家企业 Axiom Space，借助马斯克的 SpaceX，完成自己商业野心和星辰大海。要知道，从去年开始，NASA 就开始计划用商业空间站代替国际空间站。组织了这次国际空间站商业之旅的 Axiom Space，便是商业合作伙伴之一。

Axiom Space 这家公司，来头不小。2016 年，Michael T. Suffredini 和 Kam Ghaffarian 创立该公司，业务范围包括商业的载人航天旅行、太空探索研究等。

Michael T. Suffredini 作为公司总裁兼 CEO，是国际空间站建设的关键人物，曾在 NASA 工作了 30 年。从 2005 年到 2015 年，他担任国际空间站建设项目主管，完成了国际轨道实验室的开发和运行工作。实际上，Axiom 中有许多员工都曾在 NASA 工作过。Axiom 和 NASA 的关系也一直比较密切。

2020 年，NASA 与 Axiom Space 签署了一份 1.4 亿美元的合同，允许它在国际空间站上增建商业舱段。关于第一个增建的居住舱（AxH1），现在也已经开始动工，预计在 2024 年发射升空，最终将在 2028 年整体建成。

而这次飞行任务，便是 Axiom 迈出建设商业空间站的实质性一步。从官方给出的效果图中可以看到，这个商业空间站将会有一个观景台，可以让人站在这里看太空风景。

嗯，想法确实很符合旅游业的思路。实际上除了 Axiom 外，NASA 还在去年与另外几家商业公司签订了 4 亿美元的合同，目标同样是建设商业空间站。

这里就要说到商业航天飞行的老朋友蓝色起源了。

他们与波音、Redwire 和 Sierra Space 计划联合开发轨道礁空间站 （Orbital Reef）。设计空间大小为 830 立方米，可容纳 10 人活动。预计在 2023 年投入运营。Nanoracks、Voyager Space 和洛克希德・马丁则打算联合研发一个小型空间站 Starlab，目标 2027 年进入轨道运行。

……

显而易见，在 2030 年国际空间站退役前，NASA 会为商业航天公司敞开大门，支持他们建设一个又一个商业空间站。预计这样会为 NASA 每年节省至少 10 亿美元的开支。

而另一边，我国空间站“天宫”建设已经走到了关键之年。截至目前，已经成功实施关键技术验证阶段 5 次飞行任务，神舟十三号航天员乘组计划在 4 月返回地面。

参考链接：

[1]https://www.spacex.com/launches/ax-1/

[2]https://www.nasaspaceflight.com/2021/11/axiom-suff-interview/