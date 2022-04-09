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李连杰、马云接连退出太极禅公司，网店销量为 0

2022/4/9 10:51:12 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 4 月 9 日消息，近日，北京太极禅品牌管理有限公司发生工商变更，李连杰等退出该公司董事职位，夏华卸任董事长一职，法定代表人由马宏变更为杨荇农。

据官网介绍，太极禅国际文化发展有限公司是由李连杰、马云共同发起创办，以传递健康快乐为宗旨。太极禅为不同年龄、不同兴趣、不同需求的人群提供服务，包括《云手》《太极 FIT》训练体系以及太极禅相关产品和服务。

官网文章称，2011 年 9 月 10 日，在杭州举行的第八届网商大会进入第二天的议程，会上，国际功夫巨星、“壹基金”创始人李连杰向大家介绍了他的又一全新身份 —— 太极禅国际文化发展有限公司发起人。对于这一次合作，李连杰先生表示，“马云是一个经济奇才、网络大亨，我就懂武术，我俩一黑一白，阴阳结合，天下无敌。”

IT之家发现，太极禅文化的官方淘宝店铺主要售卖服饰和礼品等，比如售价 599 元的坐禅瑜伽垫等，该店铺商品销量均为 0

此前，杭州坤宝投资咨询有限公司也退出了股东名单。坤宝投资曾持股太极禅文化 30.73%，而马云在坤宝投资持股 72%，并担任法定代表人及董事长。

此外，早在 2020 年，马云就退出了北京太极禅品牌管理有限公司的董事。

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关键词：李连杰马云太极禅

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